士林夜市深夜驚魂！男持開山刀逛大街 警方火速緝凶

今日凌晨0時59分，台北市警察局士林分局接獲民眾報案，指稱有男子持長刀在士林區文林路一帶行走。一名女性網友在社群平台Threads發文表示，目擊該名男子手持大刀在夜市周邊反覆走動，她一邊錄影一邊逃跑，並通知附近收攤的攤商注意安全。

文林派出所員警接獲通報後立即趕赴現場，沿線巡視查找並調閱監視器畫面。警方發現涉案男子於文林路、大東路口騎乘機車離去，經比對確認為29歲謝姓男子。士林分局隨即組成專案小組，循線追查謝男位於社子的住處。

凌晨2時15分，專案小組成功在謝男住處將其查獲，並在其機車內起獲作案用的開山刀。謝男到案時身穿印有「壞人」字樣的黑色上衣，向警方供稱該把開山刀是從網路購買，因遭一名街友比出不雅手勢，心生不滿才持刀外出尋人討回公道，但未能找到對方便返家。

此事件發生在台北車站及誠品南西店隨機殺人案後不久，社會仍處於高度警戒狀態。網友對此事件反應強烈，有人表示擔憂會有人效仿，也有網友認為治安問題日益嚴重。目擊民眾的即時通報與警覺性，成為快速破案的關鍵。

警方將謝男依涉嫌違反社會秩序維護法第63條第1項第1款，無正當理由攜帶具殺傷力器械，以及同條第6款以其他方法驚嚇他人有危害安全之虞，移送法辦。扣案的開山刀依法沒入。士林分局表示，將持續加強轄區巡邏，確保民眾安全。

