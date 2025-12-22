士林夜市男凌晨持開山刀徘徊 落網後曝動機：討公道

[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導

台北市士林夜市今（22）日凌晨傳出有男子持開山刀徘徊的事件，行徑詭異，引起民眾與攤商的恐慌，警方獲報後也立即展開追查，並在凌晨2點左右將涉案的29歲謝姓男子帶回偵辦，對此，謝男供稱因為遭到一名街友比不雅手勢，才會攜帶開山刀討公道，警方也認定謝男行為已對公共安全造成威脅，將依違反《社會秩序維護法》偵辦。

台北市士林夜市今（22）日凌晨有男子持開山刀徘徊。（圖／Threads／hxuxxzi提供）

有民眾今日凌晨在社群媒體發文，指出「士林夜市有人拿大刀反覆走來走去」，而發文者為確保自身安全，選擇一邊撤離現場、一邊拍下畫面，通知附近正在收攤的攤商，並立刻向警方報案，事後也找到警察說明情況，也提供了影片跟照片給警方。

警方獲報後派員前往周邊巡查，並加派人力搜尋該名男子行蹤，且在調閱監視器畫面後，發現該男子已經騎機車離開夜市，經循線追查後，確認身分為29歲謝姓男子，並迅速前往其住處查訪，並將謝男帶回。

對此，謝男供稱，因不滿遭一名街友比出不雅手勢，一時氣憤，才會攜帶刀械外出想討回公道，但並未找到對方才返家，開山刀是在網路買的，警方也在訊後，將謝男依違反《社會秩序維護法》送辦，並依法沒入刀具。

