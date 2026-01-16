士林夜市砸1億翻新拚回魂！ 網揭最大致命點：有錢人才去





夜市曾是許多台灣人記憶中最親民、最熱鬧的去處，但隨著物價上漲與消費型態轉變，夜市是否還能維持昔日魅力，也成了不少人討論的話題。台北市政府日前宣布投入1億元整修士林夜市，試圖替老字號夜市找回人潮，但網路上卻出現不少質疑聲浪。

一名網友在網路論壇PTT上以「台北的大夜市是不是要式微了」為題發文，直言近年來台北大型夜市的熱度明顯下滑，整體氛圍早已不同以往。他提到現在夜市小吃動輒百元起跳，花費接近一份便當，卻未必能吃得飽，與其如此不如直接到餐廳用餐，認為這也是許多人不再常逛夜市的原因之一。

原PO認為夜市式微的背後，並非單純裝潢老舊，而是整體營運成本問題，包含房租、人工與匯率等因素，使攤商壓力越來越大，最終只能反映在售價上，當價格不再親民，夜市原本的優勢自然逐漸流失，因此即便投入大筆預算整修，也難以真正扭轉局勢。

這番說法引起不少網友共鳴，「現在吃夜市的都是有錢人」、「夜市賣價都跟店面一樣了，實在想不到為何要去夜市」、「吃一趟下來，我不如吃餐廳」、「士林夜市早就不去了」、「價格貴品質又沒到」、「夜市CP值太低」、「千篇一律也沒有比較便宜」、「夜市蠻爛的，早就不逛」。

不過，也有另一派網友認為，夜市並非全面沒落，而是人潮集中區域改變，「士林夜市沒有慘啊，是涵蓋面積太廣，熱鬧的地點變了，以前是陽明戲院前面跟大東路那條賣衣服的，現在變成慈誠宮還有基河路口那邊」、「寧夏夜市就從小夜市變成國際型夜市」、「饒河六日都是擠爆的狀態欸」、「南機場還行吧，寧夏也還是外國人最愛逛的」。

