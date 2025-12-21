士林夜市驚魂！男持刀徘徊 自稱不滿被比「不雅手勢」

士林夜市有一名男子手持大型刀械。（圖／東森新聞）





22號凌晨，有民眾發文指出，士林夜市有一名男子手持大型刀械，在夜市周邊來回走動，引起恐慌，趕緊通報警方，警方趕抵將人逮捕，他自稱是因為被人比不雅手勢，心生不滿才會持刀想討回公道。

深夜士林夜市內，一名黑衣男子手上拿著大刀，在路上走來走去，這一幕被民眾發現，就怕發生意外，嚇到趕緊報案。員警vs.持刀男子：「（這支哪裡買的），網路上買的，（這種叫什麼刀） 開山刀。」

事發就在22號凌晨，當時不少店家，都在準備收攤，這樣的行為嚇壞不少人。而這名男子疑似就是因為，被街友比不雅手勢，才會憤而持刀想討回公道。文林所所長馬奕桓：「全案依違反社會秩序維護法，將謝男帶返所偵辦。」

不過夜市內巷弄多，因此當時警方還加派不少人力，前往支援尋找，同時調閱沿路監視器，最後找到男子將人逮捕。

