士林夜市黑衣男持開山刀閒晃 北市警火速查獲送辦

（中央社記者黃麗芸台北22日電）有網友發文稱有人拿刀在士林夜市路上行走，呼籲大家注意。北市警方今天凌晨獲報後，迅速於1個多小時查獲涉案謝男，男子辯稱和街友有嫌隙才持刀尋仇，全案依社維法送辦。

有女網友今天凌晨在社群平台Threads（脆）上發圖文表示，士林夜市有人拿大刀反覆走來走去，自己看到邊錄邊跑，也一邊通知還在旁邊收攤的人，剛剛有警車過去，但不知道後續，提醒大家要小心。

對此，轄區台北市警察局士林分局回應表示，凌晨近1時許獲報，有名男子持長刀在士林區文林路一帶行走，立即派員趕赴現場處理，

警方到場後沿線巡視查找，並調閱監視器畫面追查，發現涉案男子於文林路、大東路口騎機車離去，再深入比對確認為29歲謝男，立即組成專案小組鍥而不捨追緝。

專案小組掌握謝男位於社子的住處後，循線於凌晨2時15分將他查獲，並於其機車內起獲刀具。

身上穿著印有「壞人」兩字黑色上衣的謝男辯稱，自己是在網路上購買開山刀，因遭1名街友比不雅手勢，才憤而持刀尋人要討回公道，但沒找到人。

警方隨後將謝男依涉違反社會秩序維護法第63條第1項第1款無正當理由攜帶具殺傷力器械，以及同條第6款以其他方法驚嚇他人有危害安全之虞者帶回派出所，全案詢後依法送辦，扣案刀具依法沒入。（編輯：李淑華）1141222