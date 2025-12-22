士林夜市「光頭男持開山刀」街頭亂晃 稱遭人比中指要「討回公道」

士林夜市周邊一名男子手持開山刀在街道上行走，舉止異常，嚇壞附近民眾。圖／翻攝自Threads

近日北車、中山隨機殺人案引發民眾不安，士林夜市周邊22日凌晨再度出現驚險狀況。一名男子手持開山刀在街道上行走，舉止異常，嚇壞附近民眾，警方接獲通報後立即展開追查，最終於數小時內將人帶回。

有網友在Threads發文表示，「士林夜市這有人拿大刀反覆走來走去，瘋掉，還好現在大家有一定的警覺性，我看到邊錄邊跑邊通知還在旁邊收攤的人，剛剛是有警車過去但我不知道後續，大家要小心，本人弱小女子能做的只有跑跟通知了」。

貼文曝光後，不少網友也紛紛留言表示，「真的會有人效仿喔」、「自從張文事件爆發，路上一堆這種人，重點就是沒死刑，才導致這些人頻頻出沒更不害怕自己被關」、「這位不就是前兩天有個媽媽發文說拿開山刀的？說買完東西看到在外面吵架，躲在店家不敢出去，等他們走後才帶著孩子趕快離開現場」、「路上妖魔鬼怪太多了，不知道是不是很閒」。

士林分局表示，22日凌晨0時59分接獲民眾報案，指士林區文林路一帶有男子手持開山刀在路上徘徊，恐有危害公共安全之虞。文林派出所隨即派員到場巡查，並同步調閱周邊監視器畫面掌握動向。警方透過影像比對發現，該名男子隨後騎乘機車沿文林路往大東路方向離去，經進一步追蹤身分，確認為29歲謝姓男子。警方隨即與社子派出所組成專案小組，持續循線查找其行蹤。

專案人員於凌晨2時15分前往社子地區謝男住處，順利將其查獲，並在其機車內起出涉案開山刀。警方指出，謝男被帶回時仍穿著印有「壞人」字樣的上衣，畫面格外諷刺。經警方調查，謝男供稱，當晚因不滿遭一名遊民比出不雅手勢，情緒失控，才攜帶刀具外出想討回公道，但未找到對方便返家。警方認定其行為已造成周邊民眾恐慌，對公共安全構成威脅。

警方依違反《社會秩序維護法》第63條第1項第1款「無正當理由攜帶具殺傷力器械」，以及同條第6款「以其他方式驚嚇他人，有危害安全之虞」製作筆錄，並依法沒入刀具，將案件移送法院裁處；警方另指出，謝男過去曾涉及妨害自由、恐嚇、竊盜、毀損及傷害等案件，不過本案屬行政裁罰，未釀成實際傷害，依法不適用刑事強制處分。



