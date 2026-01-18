士林夜市「千萬車禍」！ 麥拉倫GT左轉加油撞外送

男子開著公司的麥拉倫GT跑車準備去加油站加油時，與直行的外送員發生碰撞。（圖／東森新聞）





台北士林夜市旁，有男子開著公司的麥拉倫GT跑車準備去加油站加油時，與直行的外送員發生碰撞，甚至外送員車上還有正準備送餐的炸雞。

千萬跑車麥拉倫開上路，相當吸睛，駕駛打燈要左轉進入加油站，才剛行駛到一半就出狀況，一名外送員剛從旁邊的店家取餐，載完炸雞準備要去送餐，就馬上與跑車發生碰撞，外送員瞬間倒地。

58歲外送員坐在機車上，車殼破裂，26歲麥拉倫GT駕駛站在一旁，一起等警方到場，案發在17日晚間七點多的台北市士林夜市旁，剛好是禮拜六，車流量相當大。

警方調查，當時駕駛準備轉彎進加油站，而外送員是要直行，這一撞讓外送員手腳擦挫傷送醫，警方對兩人實施酒測，酒測值均為零。至於詳細的肇事原因及肇事責任，則需等警方進一步釐清。

