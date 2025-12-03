士林夜市「NIKE專賣店」宣布熄燈！網揭1原因恐成閉店致命傷

生活中心／張尚辰報導

士林夜市中的NIKE專賣店將於年底歇業。（圖／翻攝自Google Map）

近年來，網購風氣越來越盛行，讓很多實體店家都遭受到巨大衝擊。近日，位於台北市士林區一間知名運動品牌NIKE的專賣店，也宣布即將結束營業，因此推出優惠活動，2件8折、3件7折，活動日期至本月28日。

士林區大南路上一間NIKE專賣店在IG上發文，寫下「我們要說再見了，但優惠不會手軟」，指出11月28日至12月28日全館都有閉店出清的活動，價格下殺、售完不補，全館商品任選2件8折、3件7折，「最後一次，用最甜的價格把你最愛的Nike帶回家」、「謝謝你曾在這裡停下腳步。期待未來，在Nike的下一個據點再次相見」。

廣告 廣告

事實上，近年來網購掀起的風氣讓很多實體店家都遭受衝擊，許多店面也不堪虧損接連倒閉。對此，就有網友曾在社群平台上發文，表示現在許多人會到實體店面看好衣服、鞋子的尺寸，再到網路上購買，雖然這是個人選擇，但他還是建議民眾不要太明顯讓店員感受到要回家網購的舉動，「我認為這是對店員的一種尊重」。

該篇貼文發出後，就有不少網友非常認同，紛紛留言，「價差1500多，但我選擇專櫃買單，不想為了省1500而買到假貨」、「沒錯，在門市享服務後，要到別的管道買真的都麻煩踏出門市再打開」、「雖然知道網路上會比較便宜，但我喜歡可以馬上拿到的感覺」。

但也有人認為，「這真的沒辦法避免，球鞋缺乏急迫性，如果在網路有更便宜的，實體被這樣搞也是沒辦法，除非有實體獨賣款」、「如果價格差距太嚴重不能怪人想省錢」、「現在門市的鞋子尺寸超不齊，我想買也買不到」。

更多三立新聞網報導

士林、寧夏都輸了！外國人必訪夜市排名出爐 第一名是它

外國人超愛！台北1知名夜市「繁華到沒落」 內行人曝主因：店家不能留

黃立成豪砸4.6億殺回市場！6字吐心聲 「幸運數字」曝光

好市多新上架「1水果」！婆媽超愛大顆又多汁 震撼價格曝光

