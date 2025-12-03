士林夜市「NIKE體驗店」年底熄燈 網感嘆：網購太香

士林夜市是不少外國旅客來台必訪之地，位在夜市內的NIKE球鞋店卻傳出即將在年底熄燈的消息，近日也被民眾發現貼出大出清紅色布條，引發討論。網友感嘆：「沒辦法，網購真的太香」。

位在士林夜市內的NIKE專賣店將在 年底 熄燈 。（圖／翻攝自Google Maps）

士林夜市內一間從招牌到建築都是全白、外觀印有大大勾勾標誌的NIKE球鞋店傳出將在年底熄燈。日前有民眾經過時發現，店家貼出了大大的「BYE BYE SALE大出清，2件8折、3件7折」的紅色布條。店家在IG上也貼出公告證實此事並宣傳出清訊息。根據《TVBS》報導，不只士林夜市分店將在月底熄燈，位在公館的東南亞秀泰分店也將在明年1月底歇業，接連收掉2家店面。

資深球鞋收藏家表示，年輕人到現場試穿、找到自己的尺寸後再到網路上消費已經成為當前趨勢，因為網購平台甚至店家自己開設的網路賣場，優惠常常給的特別大方，實體店家根本無法競爭。資深鞋迷也感嘆，許多人都是來店內試穿，之後就跑去網路上購買。

不少網友也直言，「沒辦法，實體店要繳高額房租，價格自然下不來」、「網路上店家折價券加上賣場折價券用下去，常常比實體店便宜快1000元，當然用網購買」、「店面貴都是花錢養房東而已。比價後選擇最佳方式購買一直是如此」、「官網跟實體店面差了1千多會選擇那一個很明顯了」、「價差真的太大，如果實體店貴一點點，然後服務好那也就算，但一堆店員態度都不OK」。

