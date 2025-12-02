士林夜市NIKE球鞋店驚傳年底熄燈 鞋迷曝悲哀原因全場秒懂

許多人買球鞋習慣到實體店「試穿卻不買」。（圖：shutterstock／達志）

士林夜市為北部最知名觀光景點，也是許多外國旅客來台必定要朝聖的點，未料近日卻傳出，位在夜市內的一間NIKE球鞋店即將在年底熄燈，許多鞋迷第一時間感到吃驚，但了解箇中原因後也坦言其實不意外，對此資深鞋迷都感嘆，許多人都是來店內試穿，之後就跑去網路上買。

這間從招牌到建築都是全白的NIKE球鞋店，外觀上印著大大的標誌性勾勾LOGO，是許多人到夜市逛街時都會入內看鞋的熱門店家，NIKE的球鞋到周邊服飾、配件應有盡有，款式甚至比許多球鞋店還要多。未料近日有民眾經過時，發現店家貼出了大大的「BYE BYE SALE大出清，2件8折、3件7折」的紅色布條，這才知道年底就要歇業，感到相當訝異。

這間位在士林夜市內的NIKE專賣店將在月底熄燈。（圖／Google Map）

店家在IG上也貼出公告證實此事，店員們則是在Threads上宣傳。根據《TVBS》報導，不只士林夜市分店，位在公館的東南亞秀泰分店也將在明年1月底熄燈，接連收掉2家店。對此資深球鞋收藏家表示，年輕人到現場試穿，找到自己的SIZE後再到網路上消費已經成為當前趨勢，因為網購平台甚至店家自己開設的網路賣場，優惠常常給的特別大方，實體店家根本無法競爭。

不少網友也認同：「沒辦法，網購真的太香」、「網路上店家折價券加上賣場折價券用下去，常常比實體店便宜快1000元，當然用網購買」、「店面貴都是花錢養房東而已。比價後選擇最佳方式購買一直是如此」、「官網跟實體店面差了1千多會選擇那一個很明顯了」、「價差真的太大，如果實體點貴一點點，然後服務好那也就算，但一堆店員態度都不OK」、「沒辦法，實體店要繳高額房租，價格自然下不來」、「之前鎖定某雙鞋，實體店打9折3000多，結果網路上不到2500」、「別說球鞋，一堆專櫃服飾，網路價格幾乎是實體店一半而已」。

