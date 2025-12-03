士林夜市NIKE體驗店年底歇業 鞋迷驚嘆「真實原因」太殘酷

士林夜市裡的NIKE體驗店今年底結束營業。（圖／翻攝Google Maps）

北台灣觀光重鎮士林夜市近日傳出品牌實體店關門消息，知名的NIKE體驗店將於今年底正式歇業，引發球鞋愛好者一陣震驚。不少經常造訪的鞋迷直呼「捨不得」，但深入了解後也坦言並不意外，皆因網購崛起已嚴重衝擊實體銷售。

這家位於士林夜市中心、外觀全白、標誌性NIKE勾勾顯眼的球鞋專賣店，販售商品橫跨球鞋、服飾與配件，款式選擇豐富，一直以來都是民眾逛街時會順道造訪的熱門店家。近日卻被發現門口高掛「BYE BYE SALE大出清」紅色布條，打出「2件8折、3件7折」優惠，宣告即將歇業。

店家也已在Instagram與Threads等社群平台發出公告，證實士林夜市分店將於年底關閉。除了士林店外，公館東南亞秀泰的NIKE分店也傳出，預計於明年1月底熄燈，顯示品牌正逐步調整實體通路布局。

資深球鞋收藏家指出，如今不少年輕消費者會先到實體門市試穿確認尺寸，再轉往網購平台下單，主因是網路折扣、優惠券層層疊加後，價格明顯比店面低。也有網友分享親身經驗，「之前鎖定某雙鞋，實體店打9折3000多，結果網路上不到2500」、「官網跟實體店面差了1千多會選擇那一個很明顯了」、「沒辦法，網購真的太香」。

對於實體店接連熄燈，不少網友感嘆，但也直言「店面貴都是花錢養房東而已。比價後選擇最佳方式購買一直是如此」、「價差太大，服務又不見得好，消費者當然選擇網購」、「別說球鞋，一堆專櫃服飾，網路價格幾乎是實體店一半而已」。

