"士林大圓環"用路人霧煞煞 議員轟市府未與居民溝通

生活中心／陳堯棋 陳聖翰 台北報導

台北士林區大南路、通河東街的四岔路口，一月初北市交工處改設置圓環，還在中心寫了"大"字，不少用路人霧煞煞。議員痛批，北市府沒跟當地里民溝通，相關的標線、引導也亂七八糟，就連配套措施也沒有做好，上路一周就發生了多起的交通事故，引發民怨！

沒有紅綠燈的情況下，汽、機車搶快切西瓜，沒繞圓環行駛，差點相撞！光是短短十分鐘內，就有不少用路人違規。民視記者陳堯棋：「(台北)大南路、通河東街的四岔路口，一月初交工處改為圓環通行，取消紅綠燈，不少用路人霧煞煞、險象環生。」機車騎士：「可能還不了解方向吧，紅綠燈在管制時間，(圓環)這個比較順暢，問題就是說，也還是有它的危險性啦。」

廣告 廣告

「士林大圓環」用路人霧煞煞 上路一週交通事故頻傳

台北士林大南路、通河東街改設圓環，用路人霧煞煞。（圖／民視新聞）

為了降低人流、車流的動線交織和速度，北市交工處把人行道，劃了3、4公尺寬，大南路從原先的兩線道變一線道，還把圓環塗成亮黃色，中心寫了大字，網友笑稱，這是"另類蛋黃區"，"以為是停直升機的"，"差一個H標誌"，連當地居民也是滿頭問號。當地居民：「我看得出來那個"大"，可是我不知道它寫那個幹嘛，沒有任何用意啊，我坦白講，台北市已經沒那麼塞車，你又變塞車。」當地居民：「(圓環)對這裡當地的交通，要有實質上的幫助，因為這個人行道的等待，基本上來講，以這邊的車流跟人流來講，幾乎根本就沒有這個需求，做這樣的規劃之前，當地的里長也沒有跟我們里民，有做一個初步的溝通，所以我們這邊的里民都覺得，沒辦法接受。」民眾苦哈哈，不只大大限縮行車、停車空間，大客車也完全過不了圓環，而且上路不到一周，交通事故頻傳！

「士林大圓環」用路人霧煞煞 上路一週交通事故頻傳

台北士林大南路、通河東街改設圓環，用路人霧煞煞。（圖／民視新聞）

北市交工處設施科長許銓倫：「圓環中間大字的部分，它指的是大南路的大，後續我們也持續去蒐集地方的意見，我們也會持續觀察車流的狀況。」台北市議員(民)林延鳳：「設置了之後，相關的標線、標誌、引導亂七八糟，甚至配套都沒有做好，呼籲交工處不要急就章，趕快把該做的事情，該補救的標線、標示，趕快進行改善。」議員痛批北市府急就章，事前完全沒跟地方溝通，交通標線當兒戲，民怨持續累積！





原文出處：「士林大圓環」用路人霧煞煞 上路一週交通事故頻傳

更多民視新聞報導

硬幣為何多數全圓形？邊緣刻痕「止滑」非關鍵

營養午餐免費掀熱議 呂秋遠點破1關鍵：最後砍的是「品質」

出席HSEEP基礎課程開訓典禮 馬士元：強化中央地方應變韌性

