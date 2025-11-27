士林官邸夜間賞菊 氣氛拉滿

士林官邸菊展夜間氣氛拉滿。(台北市公園處提供)

記者王誌成∕台北報導

台北市公園處二十七日表示，台北秋季最大花展「士林官邸菊展」將於十一月二十八日登場。今年主題「藝菊圓夢」，以療癒風登場的大立菊、造型菊及各式菊科草花，讓賞花遊客嘖嘖稱奇。

公園處指出，「士林官邸菊展」已是台北最知名賞菊景點，中山北路入口區燈光起到民眾想要夜間賞菊的效果，同隊的同仁先前支援過元宵燈會、樂活夜櫻、國慶燈光支援，藉這個機會大家都能好好表現，讓這個秋季最大花展，也有最頂級的燈光支援，這些布幕燈、冰燈、網燈、水管燈、球燈及水滴燈主要功用不是照明而已，晚上開燈後搭配菊花，氣氛一整個拉滿。

「百花秋前落，菊花霜後開」，不管是造型菊、菊科草花或花球，搭配燈光佈置真的美不勝收。再次提醒民眾，賞花之餘，千萬不要用手隨意觸碰，讓艷麗綻放的菊花展期能夠更長久，讓更多民眾能欣賞菊花的美。