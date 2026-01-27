士林官邸寒梅綻放 賞花好去處

隨著寒流來臨，吸引不少民眾前來賞梅拍照。(記者王誌成攝)

記者王誌成∕台北報導

隨著寒流來臨，台北市士林官邸公園和志成公園的梅樹相繼開花，吸引不少民眾前來賞梅拍照。園藝管理所主任王淑雅提醒，梅花花期受氣候影響，建議民眾把握低溫時期前來欣賞，並遵守園區規定，勿攀折花枝。

士林官邸公園內梅樹主要集中於玫瑰園及四百六十巷入口，白梅與淡粉花交錯，展現「寒中綻放」的意象，漫步其中可感受冬季的靜謐氛圍，適合散步與賞花。

志成公園則以江南庭園風格與開放綠地設計，梅花已進入最佳觀賞期，花開時節與周圍綠意交織，形成豐富的景觀畫面。園內設有水池與環牆曲流，展現典雅的庭園風貌，是居民日常休憩的好去處。

北市公園處邀請市民走進士林官邸與志成公園，感受台北城市公園的自然魅力。士林官邸公園全年無休，每日上午八時至下午六時免費開放，正館開放時間為週二至週日上午九時至十二時、下午一時三十分至五時（需購票入場）。團體可以向七星生態保育基金會預約導覽服務。