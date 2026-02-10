士林官邸春節花卉展2/14登場 置身秘境美不勝收

記者李佩玲／臺北報導

士林官邸「春節花卉展」將於2月14日起至4月6日在士林官邸公園新蘭亭登場，臺北市政府公園處表示，此次展出多種蝴蝶蘭、文心蘭、拖鞋蘭、嘉得麗雅蘭、螃蟹蘭及年節應景盆栽，並採用花藝設計手法將各式新年素材與植栽結合，讓整座新蘭亭交織出春意滿滿的生命力。

公園處表示，今年士林官邸春節花卉展運用大量蝴蝶蘭布置，除常見的大花品種如胭脂、安娜、粉佳人、五星上將、大辣椒，還有高價、單支花梗具有10至15朵以上的長串蝴蝶蘭，營造出飛瀑般氣勢滂沱、美不勝收的視覺效果；再搭配紫后、香寶貝、紅吱吱、雪櫻、白天王、紫天王等精緻典雅又自帶香氣的文心蘭、花朵壯碩的肉餅拖鞋蘭、嘉德麗雅蘭、色彩繽紛的染色蝴蝶蘭，讓人彷彿置身如夢似幻的蘭花秘境。

公園處指出，此次春節花卉展邀請曾獲得全國技藝競賽花藝組冠軍的何智文花藝師操刀整體規劃設計，在新蘭亭入口處，就能見到蝴蝶蘭打卡牆設計，運用大花品種蝴蝶蘭為主角呈幾何排列，參觀民眾隨手一拍都能拍出滿滿文青感的花花世界；走進新蘭亭內，還有複合各種植栽型態與顏色，以花藝競賽手法變幻出圓形、扇形、水滴型、L型、畫框、牆面等多元樣貌，半懸空花樹島嶼的設計理念，讓蘭花擁有更加自由綻放的空間，也讓今年的春節花卉展極具質感、藝術又兼具植物動態美感，呼應馬年飛騰、跳躍的律動。

單支花梗具有10至15朵以上的長串蝴蝶蘭，營造出飛瀑般氣勢滂沱的視覺效果。（臺北市公園處提供）

花型壯碩的肉餅拖鞋蘭。（臺北市公園處提供）

今年士林官邸春節花卉展運用大量蝴蝶蘭布置。（臺北市公園處提供）

春節花卉展運用畫框勾勒出花與樹的律動感及生命力。（臺北市公園處提供）