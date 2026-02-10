士林官邸春節花卉展2/14登場！ 馬年喜迎「蝴」氣滿滿

新春將至，台北市士林官邸「春節花卉展」2月14日起至4月6日登場，在新蘭亭展出文心蘭、蝴蝶蘭、仙客來和金桔等，將花藝設計手法完美結合各式新年素材與植栽，為春節注入滿滿生機。

士林官邸將在2月14日起展出各式蘭花及花卉，長串蝴蝶蘭單支就有大量花朵，十分壯觀。（圖／台北市政府公園處提供）

台北市公園處表示，士林官邸馬年新春首展「春節花卉展」，即將於115年2月14日至4月6日的每天早上8時30分至傍晚5時整，透過花藝設計手法將新年元素與植栽完美結合，為新蘭亭注入滿滿春意。

紫后文心蘭具幽幽香氣。（圖／台北市政府公園處提供）

公園處藍舒凢處長表示，此次展覽運用大量蝴蝶蘭進行佈置，除常見的胭脂、安娜、粉佳人等大花品種，還特別展出長串蝴蝶蘭，單支花梗具有10至15朵以上花朵，營造飛瀑般氣勢滂沱的視覺效果。展區還搭配紫后、香寶貝、紅吱吱等自帶香氣的文心蘭，以及肉餅拖鞋蘭、嘉德麗雅蘭和色彩繽紛的染色蝴蝶蘭，讓遊客彷彿置身如夢似幻的蘭花秘境。

士林官邸新蘭亭入口設有蝴蝶蘭花牆，遊客不妨在此打卡留下馬年開春最美回憶。（圖／台北市政府公園處提供）

公園處園藝管理所王淑雅主任說，本次展覽特別邀請曾獲全國技藝競賽花藝組冠軍的何智文花藝師負責整體規劃設計，於新蘭亭入口處設置蝴蝶蘭打卡牆，運用大花品種蝴蝶蘭呈幾何排列，讓遊客隨手一拍都能拍出滿滿文青感。展區內還運用花藝競賽手法變幻出圓形、扇形、水滴型等多元樣貌，並採用半懸空花樹島嶼的設計理念，讓蘭花有更自由綻放的空間，呈現極具質感的藝術美感，呼應馬年飛騰、跳躍的律動。

肉餅拖鞋蘭花形壯碩。（圖／台北市政府公園處提供）

除蘭花外，展覽也展出多種年節應景盆栽，包括仙客來、重瓣長壽花、觀賞鳳梨、空氣鳳梨、銀柳、金桔、金棗與蜜桔等，增添新春喜慶氣氛。

士林官邸春節花卉展展期橫跨西洋情人節、農曆春節、228連假、元宵節至清明連假，提供民眾在各個假期都能欣賞繽紛花卉，民眾可到「士林官邸旅客」臉書粉專查詢活動詳情。

