士林官邸白梅盛開中！未來2週宜賞花 志成公園凜冬迎花季

北部進入隆冬時節，台北市士林官邸公園、志成公園的梅花陸續綻放，花況已達4成左右，但因今年花期較不穩定，台北市公園處建議把握近1週至2週較低溫的時候來訪。

台北市士林區士林官邸玫瑰園的白梅達盛開期。（圖／台北市公園處提供）

北市公園處表示，北市士林區士林官邸公園園區內種植250株梅樹，分布在玫瑰園、460巷入口處，以淡雅的白梅為主，民眾可在寒冷環境感受梅花盛開的靜謐氛圍。

捷運士林站附近的志成公園梅花陸續綻放。（圖／台北市公園處提供）

而在捷運士林站附近的志成公園，以江南庭園風格結合開放綠地的設計手法，巧妙配置中國庭園式隔牆，透過牆景層層相映，營造內斂而富層次的景觀空間。此處30株梅花也已陸續綻放，來到最佳觀賞期，景致清雅，十分吸引目光。梅樹沿園區主要動線自然配置，花開時節，枝頭繁花與周邊綠意相互交織，形成豐富且富有層次的景觀畫面，讓民眾可隨行隨賞，輕鬆感受冬季花景之美。

士林區中山北路460巷的梅花迎風盛放。（圖／台北市公園處提供）

北市公園處園藝管理所王淑雅主任呼籲，梅花花期易受氣候影響，實際開花狀況將視天候變化略有不同，建議民眾把握近日氣溫偏低的時節前來欣賞。同時也提醒賞花應遵守園區規定，勿攀折花枝，共同維護良好的賞花環境。

