士林官邸菊展吸30萬人潮！ 「菊中之王」大立菊綻放





公園處處長藍舒凢表示，士林官邸菊展的核心亮點「大立菊」，凝聚了公園處苗圃同仁們長年累積的摘心、整枝、花期調控等經驗，是對植物科學與美學極致的挑戰。

頂尖技術： 大立菊的誕生不僅需要從多元品種中選育出穩定高、枝條柔軟的品種，近年來更導入難度更高的嫁接技術，讓單株大立菊能同時綻放出多種繽紛色彩，展現臺灣園藝人員在品種選育與栽培技術上的軟實力。

氣候挑戰： 處長指出，近年來氣候變化使大立菊的培育難度逐年攀升，園藝團隊持續努力精煉栽培技術，確保每株盛放的花朵都能成為菊展盛宴中的焦點。

「匠心築夢」展區：蝴蝶裝置與精品切花驚豔遊客

今年大立菊與大菊被規劃在「匠心築夢．大立菊的家」展區，帶來豐富的視覺與知識饗宴：

廣告 廣告

藝術裝置： 邀請「半隻羊立體書藝術工作室」以蝴蝶破蛹為靈感，設計裝置「蛻菊」，象徵大立菊歷經時間淬鍊的轉變與蛻變，羽翼張開、夢想成真。

精品展示： 現場不僅展示多株不同品種的大立菊與造型菊，更嘗試以透明壓克力箱打造切花展示，讓數十種大菊品種彷彿精品珠寶般，讓人忍不住駐足欣賞。

花藝平衡： 展區還突破性地運用懸吊技法打造「懸崖菊」，以臺灣小菊品種順勢垂落，如瀑布般自然流洩，展現花藝設計中的東方禪意與力學平衡。

例假日樂音戲劇不斷，鼓勵周邊美食走讀

園藝管理所主任吳旻靜補充，本週例假日還有精彩的演出，包括西洋弦樂團、薩克斯風演奏、琵琶演奏等，期盼民眾在賞花過程中也能接受樂音戲劇的薰陶，共享優閒午後時光。展期間園區內還有美食市集及文創市集，讓民眾感受身心靈的富足。

文化局鼓勵民眾除了賞花，更可安排周邊景點行程：

在地串聯： 逛逛串聯周邊超過60家特約商家，使用花展期間的專屬優惠，體驗士林在地小吃與風情。

綠色交通： 建議賞花民眾多加利用捷運至士林站2號出口，左轉步行約10分鐘即可抵達，避免交通壅塞。

菊展將持續至12月14日，並同步舉辦總獎金高達55,000元的攝影比賽及短影音募集活動，歡迎大家踴躍參加。

更多新聞推薦

● 「寧願相信共產黨也不信你」 沈伯洋遭路人強光逼問「為何做網軍？」