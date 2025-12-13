士林官邸菊展明日閉幕 200盆花卉12/17開放民眾免費帶回家

記者李佩玲／臺北報導

2025士林官邸菊展展出至14日，臺北市政府公園處今（13）日指出，今年士林官邸菊展以「藝菊圓夢」為主軸，匯集15大主題展區，自開展以來好評不斷，為響應永續與綠生活理念，12月17日將提供200盆展後花卉，讓民眾免費帶回家。

臺北市公園處表示，今年士林官邸菊展最大亮點之一是首次推出「菊藝五感體驗」課程，從花藝創作、草本香氛到手作課程，每場活動都爆滿，許多民眾直呼原來賞花可以這麼好玩、這麼療癒！菊展也以跨界合作展現驚喜能量，公園處團隊依氣候調整栽培菊花，並延攬藝術家共同打造展區，許多作品將花藝與藝術巧妙融合，讓城市花展更具「國際視野」與「城市專屬感」。

今年展區也延長開放至晚間7點，夜色降臨後的士林官邸宛如被點亮的夢想舞台；其中「夢想逐路探尋」展區的新裝置〈風起光湧〉以漸變光色點亮園區，周邊圓球燈營造如海洋生物般的粼粼波光，引領旅人踏上追夢之路；「幸福．憩家園」展區則以暖光打造沉靜氛圍，核心作品〈流光之巢〉搭配竹編燈飾與公園處同仁手作竹筒燈，為夜間花展注入質樸又溫暖的魅力。

公園處表示，為響應永續與綠生活理念，12月17日下午2點在士林官邸公園駐警室對面廣場將舉辦花卉盆栽認養活動，提供200盆展後花卉讓民眾免費帶回家，每人限領1盆、隨機發放，有興趣的民眾，千萬別錯過。

2025士林官邸菊展自開展以來好評不斷。（臺北市公園處提供）

今年展區延長開放至晚間7點，夜色降臨後的士林官邸宛如被點亮的夢想舞台。（臺北市公園處提供）