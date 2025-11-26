士林官邸菊展明登場！短影音挑戰賽送拍立得 最佳花期曝
【記者張綵茜／台北報導】「2025士林官邸菊展」將於明（28日）盛大登場，今年以「藝菊圓夢」為主題，串聯夢想、花藝與藝術，打造15大創意展區與一系列互動活動，不過受近期天氣變化影響，花期略為延後，最佳賞花期將落在12月上旬。
台北市公園處園藝管理所主任吳旻靜表示，開幕日下午2時將於露天音樂座舉辦「圓夢大使主題活動」，邀請超過20年出經驗的「鼓王」李科穎帶來震撼演出，活動現場還開放「上台許夢」，只要勇敢說出自己的夢想，就能獲得象徵希望萌芽的「向日葵種子組」。
此外，今年菊展也打造「全民創作舞台」，同步推出攝影比賽與短影音募集活動，邀請民眾以鏡頭記錄與菊展的獨特連結。短影音活動只需拍攝30秒-1分鐘，並上傳至YouTube Shorts、Facebook Reels或Instagram Reels，再完成報名即可參加，最大獎為 FUJIFILM instax mini 99 拍立得相機套組；每日前10名出示當日完成報名畫面的民眾，還可獲得限定小禮物。
攝影比賽部分，公園處指出，總獎金5萬5000元、共14個獎項，邀請攝影愛好者從不同角度捕捉菊展的細緻工藝、布展巧思與光影景致，讓更多民眾透過影像展現菊展魅力。
更多壹蘋新聞網報導
陳柏霖驚爆陷財務危機！50萬閃兵交保金傳用借的 經紀人回應了
「君綺醫美」勇奪蘋果愛美獎銀獎！明年朝金獎邁進
寒居酒店攜手Chloé推聖誕香氛雙人下午茶 聖誕住房贈頂級香氛
其他人也在看
士林官邸菊展 15展區迎賓
記者王誌成∕台北報導 「二０二五士林官邸菊展」將於十一月二十八日盛大登…中華日報 ・ 1 天前
最美鐵馬道！ 去年榮登台中最強景點第3名「擠下逢甲」
后豐鐵馬道以自然景觀和復古隧道、橋梁吸引不少觀光客，騎乘在田野間相當愜意，交通部觀光署統計，台中市2024年觀光遊憩據點人潮，后豐鐵馬道以637萬人次位居第3名，僅次於「一中商圈」的917萬人次和「草...華視 ・ 1 天前
免費入場抽饗食天堂餐券！桃園美食旅遊展12／5登場 消費滿5千加碼抽iPhone 17
「2025桃園國際旅展暨美食伴手禮展」將在12月5日到8日，於桃園會展中心盛大登場！今年旅展匯聚國內外旅行業者、主題樂園、特色民宿，以及各地人氣美食與伴手禮。網路預約就能免費入場、抽饗食天堂餐券，消費滿5,000元還可加碼抽iPhone 17。鏡報 ・ 22 小時前
天氣影響花期！ 士林官邸菊展明登場 12月上旬最盛開
「2025士林官邸菊展」明（28）日登場，今年以「藝菊圓夢」為主題，串聯夢想、花藝與藝術，打造15大創意展區與一系列互動活動，公園處處長藍舒凢表示，菊展以「夢想啟航、築夢踏實、希望綻放」為主軸打造沉浸式展演，每個展區都像一本正在翻動的夢想立體書；不過，公園路燈工程管理處表示，受近期天氣變化影響，今年自由時報 ・ 1 天前
台灣好行獅山線「樂遊竹縣套票」四款套票內容、票價和購買方式 一票搞定新竹縣吃喝玩樂！｜【旅遊攻略】
新竹縣政府推出全新四款「台灣好行樂遊竹縣套票」，最低99元起即可享有獅山線公車一日無限次搭乘，並可加選在地美食、手作體驗、伴手禮或遊程體驗等多元內容。即日起於ibon售票系統限量開賣，只要搭上車就能夠趴趴走，暢遊新竹縣各大景點走透透，來趟最Chill的竹縣小旅行。Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 天前
大火吞宏福苑7棟樓！他絕望告別「燒到了…各位保重」 結局曝光
香港大埔宏福苑26日下午發生火警，火勢迅速延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬，目前死亡人數增至44人、279人失聯。現在網路上瘋傳一段對話，看到有一名受困民眾，發現大火已經燒到自家窗外，絕望在群組留下遺言，「燒到了…各位保重。」三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
阿布達比轉機失聯3日陳男找到了 妻證實人在「杜拜警局」
雲林一對夫妻原定赴中東旅遊，未料在阿拉伯聯合大公國阿布達比轉機時，丈夫陳男於登機空橋上突遭五名武裝人員帶走，長達三日音訊全無，家屬焦急在網路上發文求助。全案經媒體報導後，今（27日）上午傳來好消息，陳男妻子楊女證實，丈夫已被尋獲，目前人在杜拜警察局，駐外辦事處已派員前往關心。鏡新聞 ・ 1 天前
影／宏福苑大火慘況曝！最新空拍畫面直擊 爆炸聲狂響
香港大埔「宏福苑」社區大火釀成44人死亡、279人失蹤，包含一位當場殉職的消防員，今（27日）清晨最新的空拍畫面也曝光，還有3棟持續狂燒，濃煙狂竄幾乎整個香港全境都看得到。中天新聞網 ・ 1 天前
不是竹棚？宏福苑居民曝香港大火「最初起火點」：一棟一棟燒起來
香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生嚴重火警，火勢延著外牆搭建的竹棚一路往上延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬。居民黃小姐透露，火災起源是外面正在進行維修的住宅樓，隨後燒到外面的竹棚架及圍網，當時天氣乾燥又有風，「就這麼一棟一棟燒起來了。」三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
香港大火／宏福苑惡火眼前燃燒！「住戶第一視角」流出
國際中心／楊佩怡報導香港大埔宏福苑26日下午發生史上最慘的「五級大火」，7座柱大樓被燒毀，截至今早7時已經奪走44人性命、279人失聯，不幸罹難的死者中還包含衝火場救援的消防員。這場世紀大火在網路上引發各界關注，其中就流出一段現場住戶的「第一視角」，場面令人怵目驚心。民視 ・ 3 小時前
香港宏福苑大火！ 韓女團aespa捐200萬：衷心祈願平安
香港「宏福苑」大火傷亡慘重，而今(28)、明2天將在當地舉辦的南韓MAMA頒獎典禮，雖如期舉行，但取消紅毯，也將在活動上舉行默哀儀式，並捐款幫助受災戶。對此，女團aespa也宣布捐出50萬港幣（約20...華視 ・ 2 小時前
影/台中土地公廟全燒光是「2屁孩縱火」！主委欲哭無淚
台中市西區鄰近某公園旁的一處土地公廟，是該區的信仰中心之一，昨（26日）晚間10點38分左右不明原因猛烈狂燃，最後整間廟全燒光，土地公神像跟廟內所有裝潢通通付之一炬，經調查是人為縱火，2名嫌犯竟然年僅10歲、13歲。中天新聞網 ・ 23 小時前
悲劇！台中年輕母跟男友吵架 把新生男嬰丟下樓｜#鏡新聞
去年11月底，台中太平區發生悲劇，夏姓女子因為和男友吵架，竟然把剛出生的兒子，從11樓往外丟，導致嬰兒墜落，全身多處骨折、臟器損傷死亡，檢方偵結，依殺人罪起訴夏姓女子。鏡新聞 ・ 1 天前
香港大埔宏福苑世紀大火！延燒多棟原因曝
[NOWnews今日新聞]香港大埔住宅大樓宏福苑今（26）日下午發生嚴重火災，傍晚升級至最高等級的五級大火，目前已知造成至少13人死亡與16人受傷，一名37歲消防員罹難，許多住戶告訴港媒，事發當下爆炸...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
香港大火奪命！關詩敏「外婆家也在宏福苑」悲喊：太無力了
香港新界大埔宏福苑26日下午發生大火，火勢擴散波及7棟大樓，眾多居民的家園被焚毀，大火延燒超過一天。消防處透露，死亡人數上升至94人、76傷，另有約300人失聯。歌手關詩敏也感嘆，媽媽是香港人的她，外婆家恰巧宏福苑，直言「太無力了」。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
全台最大"權利車詐騙"! 200多人受害.查扣232輛車
社會中心／王毓珺 劉毓琦 台北報導權利車亂象，成為治安隱憂！刑事局警方，從今年1月，三環幫老大劉憲治的命案中發現，嫌犯接應的車輛都是權利車，追查後得知，過去三環幫以融資公司結合二手車商，層層剝削被害人進行詐騙，總共超過200人受害，警方也查扣232輛權利車，是史上最大宗的權利車案件。大批除暴特勤隊員，荷槍實彈、全副武裝，來到偏僻郊區，準備破門攻堅。只見大門鎖的相當牢固，員警費了一番力氣才破門，因為這裡竟然是詐騙集團的據點。全台最大"權利車詐騙"! 200多人受害.查扣232輛車（圖／民視新聞）警方同時兵分多路，也來到代辦公司，裡面的人看到員警，神色驚慌還想裝傻，但他們跟詐騙集團都是同夥。山坡地上停了超過232部的權利車，市價超過1億元，警方破獲全台史上最大宗的權利車扣押案件，起因是從三環幫老大劉憲治命案中發現，接應車輛都是權利車，擴大追查下逮到吳姓主嫌，是三環幫幹部，在社群上張貼放款廣告，吸引民眾借款。有房有車，就以資訊差賺高額手續費詐騙。如果名下沒有借貸物，就會推薦到同集團的車行買車，第一層先扣下車貸費用，隨後第二層再找配合的融資公司借貸，騙取高額手續費，超過2百人被害，大多都是職業軍人跟公務員。全台最大"權利車詐騙"! 200多人受害.查扣232輛車（圖／民視新聞）刑事局偵查第二大隊大隊長李泱輯：「總共查扣了232台的一個權利車，這個案子比較特別的是，我們最後把這232台權利車，都順利的還給了被害人，就是這個車貸公司。」過去權利車查扣案件，被害人提告都不成，直到這回，警方把6間二手車、行銷貸款等公司連結在一起，才成功將人一網打盡。原文出處：破獲全台最大權利車詐騙！ 刑事局曝「層層剝削手法」 更多民視新聞報導轎車衝撞機車後肇逃 駕駛投案稱"車況不熟釀禍"毒鴛鴦太猖狂！掛假車牌兜售安毒 台南刑警火速破獲毒窟逮人懸掛假車牌四處販毒 警逮毒鴛鴦起獲安毒與依托咪酯民視影音 ・ 1 天前
屏東四重溪溫泉季點燈！泡湯看燈海、竹簍煮溫泉蛋、福安宮求平安！一日行程這樣排
2025 屏東四重溪溫泉季浪漫登場，南國冬季因溫泉霧氣與繽紛燈海而格外迷人。今年不僅延續人氣的光影步道、燈飾裝置，更加入療癒系體驗，如竹簍煮溫泉蛋、藥師佛占卜蛋，以及深受親子喜愛的水豚餵食活動。從溫泉公園的燈海散步、飯店泡湯，到福安宮祈福、海線看展，一日即可收集祈願、美食、溫泉與海景，是冬季最完整、最舒心的旅行提案。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 20 小時前
香港大火開始追責！涉案工程公司被查抄
[NOWnews今日新聞]香港宏福苑大火，傷亡人數持續攀升，37歲的消防員何偉豪因此殉職，生前陽光溫暖的形象深植同事心中，不少同袍都含淚哀悼，希望他一路好走。與此同時，香港政府也展開究責行動，不只以「...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
中職》涉引誘球員賭博 球員工會對經紀公司開鍘：永久停權
針對球員工會認證之經紀公司涉及引誘球員參與賭博行為，中職球員工會日前已完成所有調查程序及懲處。球員工會主任趙子維今天受訪指出，工會決議將遭檢舉的泰宇運動行銷有限公司「永久停權」，並沒收其保證金，並表示這是工會做出的最重懲處，在3週前就已將這個結果通知聯盟及六球團。自由時報 ・ 57 分鐘前
《社會》竊密案 扣押羅唯仁房產股票數十億
【時報-台北電】台積電前資深副總經理羅唯仁疑涉竊取2奈米製程機密「帶槍投靠」競爭對手英特爾，雖英特爾聲明否認指控，但台灣高檢署智財分署檢察官經初步查證，認為羅唯仁竊走2奈米機密，涉犯《國家安全法》，將他列為被告偵辦，基於保全證據及日後追徵犯罪所得，26日指揮調查局新竹市調查站搜索羅男新竹縣、台北市住處，查扣電腦及隨身碟，並聲請扣押羅唯仁名下數十億元台積電股票及2處房產獲准。 據悉，由於羅已在10月初出境，因此檢方另對他實施「境管通報」，若接獲羅唯仁返台訊息，將持拘票赴機場拘提他到案。 台積電迄今未提刑事告訴，但《國安法》將半導體技術列為「國家核心關鍵技術」，嚴禁竊取或意圖在國外使用，違者將面臨嚴厲的刑罰。智財分署認為羅涉犯《國安法》，為非告訴乃論之罪，依法主動偵查。檢方因對羅實施搜索、扣押等強制處分，全案改分「偵字案」偵辦。 高檢署說，羅唯仁疑違反《國安法》、《營業祕密法》，智財分署11月18日剪報分「他字案」偵辦，經初步釐清案情，向智慧財產及商業法院聲請搜索票，26日下午指揮新竹市調查站搜索羅位於北市、竹縣2處住處，查扣電腦、隨身碟，將進行鑑識還原，釐清羅竊密過程及方式。檢察官26日時報資訊 ・ 4 小時前