士林官邸菊展月底夢幻登場 菊藝五感體驗課程同步開跑





隨著秋意漸濃，臺北市年度花季壓軸盛事「2025士林官邸菊展」即將於11月28日至12月14日在士林官邸公園璀璨登場。今年菊展以「藝菊圓夢」為主題，邀請民眾一同踏入由菊花與藝術交織的夢想國度，在15個風格迥異的展區中展開一場如詩如畫的花藝冒險。

公園處處長藍舒凢表示，士林官邸菊展是「花IN台北」系列活動的年度鉅作，凝聚了公園處園藝團隊在花卉培育、展場設計上的創意與心血。展區運用多樣菊科花卉與自然媒材，呈現主題多元、風格獨特的藝術空間，已成為臺北秋冬不可錯過的賞花指標。

今年的主題「藝菊圓夢」象徵追夢的歷程，無論年齡大小，都能在花海中找回那個勇敢築夢的自己。展覽運用大菊、中菊、小菊、大立菊、懸崖菊與造型菊等多元技法，鋪陳出一場關於夢想與堅持的花卉旅程。特別值得關注的是，今年首度邀請三位不同領域的藝術家，運用自然永續媒材進行裝置藝術創作，讓花藝與當代藝術相互輝映，成為本次菊展的一大亮點。

園藝管理所主任吳旻靜補充，今年的展場路線充滿巧思，遊客將從花卉大道起步，依序穿越以童話故事為靈感的夢花園、充滿日式風情的和傘花徑，再走入象徵幸福的家園，最後搭乘熱氣球環遊世界。整條動線如同人生的時間軸，串連起築夢的每一個階段，沿途綻放的菊花宛如生命歷程的映照，提醒人們在成長的每個時刻都能綻放屬於自己的光彩。

為讓民眾更深入認識花藝，主辦單位特別規劃「菊藝五感體驗」系列課程，將於展期間的週末假日舉辦共12場次。課程內容包含菊花香氛蠟燭、菊花茶品茗、造型菊花體驗與花藝創作等主題，讓民眾不只賞花、聞香，更能親手創作、帶回一份花的記憶。課程即日起開放報名至11月9日止，歡迎親子家庭及民眾共襄盛舉。詳細資訊請關注士林官邸旅客粉絲團或「花IN台北」官方網頁查詢。

