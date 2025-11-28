士林官邸菊展盛大亮相 13萬盆菊花與藝術碰撞火花
【互傳媒／記者 陳德儀／台北 報導】2025士林官邸菊展今（28）日盛大登場，由臺北市副市長張溫德率領市民朋友，共同踏入超過13萬盆150種的菊花與藝術交織而成的圓夢世界。今年菊展以「藝菊圓夢」為主題，運用多樣菊花品種打造繽紛夢境，並推出「菊藝五感體驗」課程，結合教育與互動，讓賞花旅程更添知性與趣味。同時，展出「台灣好好玩2025台北101國際繪畫比賽」得獎作品，並與藝術家合作打造全新地景藝術裝置，將士林官邸菊展提升為藝術與花藝兼具的優質場域。
臺北市副市長張溫德表示，今年菊展以「圓夢」與「園藝技術」為核心，精心規劃15大主題展區，帶領民眾展開一場夢想之旅。入口「藝菊圓夢」展區以熱氣球與雙翼機象徵啟航；「菊開祈願．台日友好 笠間菊花節」展區結合日本神社點燈祈福，為每一份夢想點亮光芒；「圓元不絕」展區以花藝打造新臺幣場景與財寶池，帶來金光閃閃的財富夢想；室內展館「領航圓夢星海漫遊」則將大菊及觀葉植物化作航海與太空冒險的奇幻景致；此外，「環遊世界」展區更帶領民眾以花藝禮服體驗世界各地風情，感受異國文化的魅力，誠摯邀請大家共同來賞菊圓夢。
工務局黃一平局長表示，今年菊展帶來三大創新亮點！首先是邀請多位藝術家合作打造深含寓意的藝術裝置，在「夢想逐路探尋」展區邀請花東地景藝術家撒部．噶照打造結合陽光、空氣及水三元素的「風起光湧」藝術裝置，搭配黃波斯菊、大波斯菊、銀葉菊與小蜜蜂菊的流動花海，象徵生命力延續不斷、充滿無限希望；展示大立菊及大菊品種的「匠心築夢」展區可以看見與「半隻羊立體書藝術工作室」合作設計的「蛻菊」蝴蝶裝置，各式大菊於翅膀綻放，代表著公園處培育大菊數十年，宛如蝴蝶蛻變般以達至臻純熟，帶給市民朋友許多驚奇。而「幸福．憩家園」則與小亨利藝術家攜手利用竹編技術，打造出家一般溫馨的裝置藝術「流光之巢」，呼應圓夢清單中「美滿家庭愜意生活」的項目。第二亮點則是將溫室苗圃升級為互動教室，結合「視覺」造型菊、「嗅覺」香氛蠟燭、「味覺」菊花茶飲、「觸覺」菊科花藝手作，讓賞花變成沉浸式的全方位體驗。第三亮點則是與台北101跨界合作，規劃專屬場域展出「台灣好好玩2025台北101國際繪畫比賽」得獎的30幅作品，帶民眾以藝術視角欣賞花綻台北城的精采及舉世無雙的臺灣樣貌。
公園處藍舒凢處長表示，士林官邸菊展是臺北年度知名盛事，每一朵菊花的盛放都凝聚了園藝團隊的智慧與辛勤，尤其在氣候挑戰下仍能綻放，更顯珍貴。展期間除了靜態花卉展示，更有精彩的例假日表演、現場及線上更有「圓夢繪馬」、「藝菊圓夢」粉專互動活動及限量菊展小禮，邀請民眾攜家帶眷共享花藝之美。今年菊展持續與士林及天母周邊商家合作，賞花同時享專屬消費優惠，並可參與田園城市系列活動與文創市集，探索在地特色與異國風情。相關活動內容可至「花I N台北」官方網站查看，更可以加入「士林官邸旅客」粉絲專頁了解最新消息。
2025士林官邸菊展即日起至12月14日展出，建議民眾搭乘捷運紅線至士林站2號出口，步行約10分鐘即可抵達。邀請市民朋友一同見證園藝職人巧手打造的花卉美景，享受五感饗宴，開啟屬於自己的夢想之旅。
其他人也在看
屏東四重溪溫泉季點燈！泡湯看燈海、竹簍煮溫泉蛋、福安宮求平安！一日行程這樣排
2025 屏東四重溪溫泉季浪漫登場，南國冬季因溫泉霧氣與繽紛燈海而格外迷人。今年不僅延續人氣的光影步道、燈飾裝置，更加入療癒系體驗，如竹簍煮溫泉蛋、藥師佛占卜蛋，以及深受親子喜愛的水豚餵食活動。從溫泉公園的燈海散步、飯店泡湯，到福安宮祈福、海線看展，一日即可收集祈願、美食、溫泉與海景，是冬季最完整、最舒心的旅行提案。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 1 天前
40年護雲林海線 北港媽祖醫院連3年登美國雜誌全球最佳醫院前20名
中國醫藥大學北港附設醫院（北港媽祖醫院）今年屆滿創院40週年，院方已「護佑四十．旭耀新程」舉辦院慶，向地方鄉親與醫療團隊表達感謝。院長吳錫金表示，今年院方屢獲多項大獎，更連3年入選美國《Newsweek》全球最佳醫院前20名，將持續為雲林海線打造值得信賴的現代化醫療中心。自由時報 ・ 6 小時前
2025全台聖誕節活動市集總整理 新北耶誕城、華泰名品城、LaLaport南港...歡慶聖誕美拍打卡點一次看！（不斷更新）
聖誕節即將到來，想好要怎麼度過這個浪漫的節日嗎？全台有許多聖誕節活動、聖誕樹、聖誕市集、聖誕點燈等，洋溢濃濃的耶誕氣氛，沉浸在繽紛又浪漫的節慶氛圍中，快來開啟今年最難忘的聖誕旅程吧！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 2 週前
全面升級、全台最大抗癌派對登場！「2025抗癌健康嘉年華」11月30日松菸開幕
（記者張芸瑄／綜合報導）癌症不是少數人的議題，而是每個人都應關心的健康課題。由精拓生技（CancerFree […]引新聞 ・ 1 天前
許瑋甯邱澤「等4年婚宴」！半個演藝圈到齊 賓客名單曝光全網跪了
藝人許瑋甯與邱澤結婚即將滿 4 年，今年 7 月迎來寶貝兒子，今（28）晚終於在台北文華東方酒店補辦婚宴，首波嘉賓名單一曝光，星光程度堪稱半個演藝圈都到齊。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕
台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕EBC東森新聞 ・ 1 小時前
許瑋甯、邱澤大婚今晚登場！賓客齊聚半個演藝圈 「最強媒人團」曝光
登記結婚近4年的明星夫妻檔許瑋甯和邱澤，在今年7月喜迎1子「lan」後，終於在今（28）日晚間於台北文華東方酒店舉行盛大婚宴。鏡報 ・ 2 小時前
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」EBC東森新聞 ・ 7 小時前
一生只有200萬顆腎絲球！最傷腎10大食物出爐 「第1名跌破眼鏡是它」早餐穀物也中
台灣是全球洗腎人口比例最高國家之一，無論是吃的還是喝的，還是從早餐到宵夜，只要踩雷，恐怕都是默默摧毀腎臟的「隱形凶手」。對此，腎臟科醫師洪永祥就公開國人最常吃、卻最傷腎的10大食物榜單，第一名是國人最愛的手搖飲珍珠奶茶。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前
大谷「全球唯一球員卡」降落台灣！YTR當場反應曝光
娛樂中心／李明融報導美國職棒（MLB）洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平在2024年賽季，完成史無前例的「50轟50盜」紀錄，為了紀念這史詩級的紀錄，官方授權的球員卡商當年就推出「2024 Topps Shohei Ohtani 50/50紀念卡盒」，當中3張最稀有的大谷翔平1-OF-1（全球唯一）親筆簽名實物卡成為卡迷們的頭號目標，然而，其中一張竟被台灣YouTuber「拉西哥 LAC」抽到，昨（27）日上傳一支開箱影片，他的反應也曝光，卡友看到這張夢寐以求的神卡降臨台灣，直呼不可思議，預估這張價值達3000萬元新台幣。民視 ・ 5 小時前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 2 天前
最新民調驚人反轉！這2黨慘崩跌 她曝主因
[NOWnews今日新聞]根據震傳媒今（27）日公布最新民調顯示，民進黨支持度連續兩個月上漲到達37.1%，藍、白連續兩個月崩跌，分別為22.3％與13.4%，這表示即便藍白合，加起來的支持度（35....今日新聞NOWNEWS ・ 28 分鐘前
有感降溫就在今晚！專家估「這天」迎首波大陸冷氣團
生活中心／王靖慈報導今（27）日的天氣濕冷，且受東北季風增強加上水氣變多，全台雲量增多，從桃園以北到東半部、恆春半島都有短暫雨，中南部也無法倖免地迎來陣雨。從南到北，多數地區的天氣都呈現濕冷、陰雨不斷。氣象粉專也提醒，今晚起冷空氣還會更強，甚至可能達到今年第一波「大陸冷氣團」的等級，這將是入冬以來最明顯的降溫。民視 ・ 1 天前
【台股11月風雲榜】上市20大衰股出爐！綠能三雄慘登榜 達明與「最老鴻家軍」也逃不過
台股今（28）日迎來11月最後一個交易日，《Yahoo股市》統計截至今日為止，11月以來跌幅前20大的上市公司中（註：經還原權息值），本次以子公司風電踩雷的森崴能源（6806）跌逾35%最重，領綠電三雄同步上榜。此外，過去股價一度急漲的廣達金孫機器人概念股達明（4585）、鴻家軍新兵東元（1504）同樣下挫逾2成，也慘登上跌幅榜。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前
不是竹棚？宏福苑居民曝香港大火「最初起火點」：一棟一棟燒起來
香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生嚴重火警，火勢延著外牆搭建的竹棚一路往上延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬。居民黃小姐透露，火災起源是外面正在進行維修的住宅樓，隨後燒到外面的竹棚架及圍網，當時天氣乾燥又有風，「就這麼一棟一棟燒起來了。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
又有冷空氣來了！這天有望迎首波大陸冷氣團 入冬以來最有感降溫
今（27）日受東北季風影響加上水氣增加，各地雲量偏多，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，南部地區、中部山區及新竹、苗栗也有零星短暫雨，南部、東半部地區及中部山區整天都有機會下雨。氣象粉專也示警，這天開始冷空氣強度將更強，有機會達首波大陸冷氣團強度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
59歲張清芳抗老祕訣「1運動」超親民！醫曝：降59%糖尿病風險
「東方不敗」天后張清芳即便已59歲，風采依舊不減當年。在結束15年婚姻後，她不僅重返舞台，今年還為南投埔里基督教醫院募款6億。究竟是什麼讓她在人生下半場活得如此精彩？她大方分享了維持絕佳狀態的運動與飲健康2.0 ・ 7 小時前
陳怡蓉喜迎「第8個孩子」誕生 結婚9年只單獨和男生出去3次
演員陳怡蓉2016年與醫師老公薛博仁結婚，近期雙喜臨門，不只是迎來薛博仁的生日，更迎接「第8個孩子」誕生，兩人為了慶祝，特地前往威尼斯度假三天兩夜。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 天前
蔡依林認罹「1惡疾」醫示警：1年內中風機率急升131%
45歲天后蔡依林維持好身形，近來不只發行全新專輯、推出Podcast節目《Pleasure Talks》，年底將首次攻大巨蛋，門票一開賣就引爆搶票潮。她日前在Podcast中談及9點半睡覺的好處之後，並透露早睡的真實原因，證實曾得過「皮蛇」（帶狀皰疹）。醫師提醒，心血管疾病患者為帶狀疱疹高風險族群外，研究指出，45歲以上患者罹患帶狀皰疹後，一年內中風風險提高131% 。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
明天清晨急凍14度！「兩波季風接力」週末又回暖、下週再轉濕冷
[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導未來一週台灣將連續受到兩波東北季風影響，加上天琴颱風外圍水氣干擾，天氣變化相當明顯。今（27日）北台灣、屏東與恆...FTNN新聞網 ・ 1 天前