士林官邸菊展築夢路 台中花毯節女警出任務

隨著秋意漸濃，北中兩地花季爭妍鬥豔。台北市「2025士林官邸菊展」以「藝菊圓夢」為主題，鋪陳出一場詩意花藝旅程。台中市「2025新社花海暨國際花毯節」結合全球知名動畫《飛天小女警》打造奇幻主題花毯，吸引大小朋友一同感受花卉藝術的創意能量。

「士林官邸菊展」將於11月28日登場至12月14日，為「花IN台北」系列活動壓軸，展場匯聚15個風格獨具的展區，融合園藝職人與跨界藝術家的創意巧思，運用大立菊、懸崖菊及造型菊等多種技法，有如夢想與藝術交織的花卉國度。

今(2025)年展覽主視覺特別設計「築夢路線」，自花卉大道出發，依序經童話夢花園、和傘花徑與蝴蝶意象，象徵人生的追夢歷程。展期假日規畫「菊藝五感體驗」課程，包括香氛蠟燭、菊花茶品茗及花藝創作等12場活動，邀親子同遊、共賞花香與創作樂趣。

同樣綻放繽紛創意的「台中國際花毯節」，今年以《飛天小女警》為靈感，將動畫元素融入花卉藝術中。主花毯高達18米、直徑60米，設置有會動的魔人啾啾基地與泡泡水霧特效，每半小時展演一次，營造奇幻氛圍。

台中市觀旅局長陳美秀指出，現場除主花毯外，還有飛天小女警家、市政廳與甜甜圈店等經典場景，並設置限定主題館，販售超過200款周邊商品及在地農特產，帶動地方產業與觀光經濟。活動也推動「永續共創」，由長者與幼童攜手創作花藝作品，展後回歸社區，展現循環再生的核心理念。

為方便遊客暢遊花毯節，台中市交通局同步啟動「賞花不開車」接駁方案，以豐原轉運中心為主要樞紐，規畫平日3線、假日5線接駁車，串聯豐原、新社及展區巡迴路線。而豐原轉運中心不僅是交通節點，更升級為「豐轉川廊」複合空間，結合交通、休閒、藝術與運動多元功能。現場設有301格汽車與849格機車停車位，2樓還設有健身中心，提供旅客運動與休憩空間。

同時，豐原轉運中心化身為「歡樂嘉年華」，自11月8日起連續4週舉辦音樂與餐車活動，由向日光視障樂團、吉他彈唱及中國笛演奏團輪番演出，搭配在地美食與特色小吃，讓旅客在賞花之餘，也能沉浸於音樂與美食饗宴之中。

