士林官邸菊展 周邊店家攜手推優惠

記者古可絜／綜合報導

2025士林官邸菊展將於28日至12月14日登場，今年以「藝菊圓夢」為主題，運用多元媒材與園藝技術打造15個圓夢基地，邀民眾體驗菊花的無限創意與生命力。菊展期間，北市公園處攜手士林、北投周邊特約店家，推出「賞花×消費」雙重樂趣，民眾出示花季官網優惠證明，即可享有各式限定優惠。

今年菊展與在地特色品牌合作，推出多款以菊花為靈感的主題商品與課程，讓花藝融入日常生活，包含Cristina Candle「官邸菊花香氛蠟燭」，點燃秋日氣息；AHMIARTS 「菊科透明系手繪框」，將花藝化為永恆風景；Dear Skin蒂絲手作坊「暗香菊耳飾」與「閨蜜雛菊手鍊」，讓花展記憶隨身綻放，民眾可在賞花之餘親手製作獨一無二的紀念品，將滿滿秋意化作美好回憶。

想體驗以菊花入菜的限定美食，可造訪凹屋咖啡品嘗「菊韻食光套餐」，特調菊花美式搭配千層佐菊檬奶油蛋糕，香氣馥郁、甜而不膩；或前往呼吸之間餐廳享用「金運菊花風味餐」，由「阿修師」以在地農產結合創意料理，從開胃沙拉、菊花海鮮湯到主菜海陸三拼。

菊展期間園區內將設置兩大文創市集，邀請21間在地優質品牌進駐園藝館內及果樹園區旁，販售臺灣特色美食、文創商品與花卉植栽，讓民眾在賞花同時也能尋寶、購物；另完成指定任務即可兌換市集美食券，或參與「士林官邸菊展短影音徵選」，每日前10名早鳥可獲得市集贊助好禮，相關活動詳情可至士林官邸旅客粉絲團與「花IN臺北」官網查詢。

今年菊展與在地商家合作，推出多款以菊花為靈感的商品、課程與限定美食。 （臺北市政府提供）

