士林官邸菊展 層次豐富震撼

今年秋冬，誠摯邀請您走入士林官邸菊藝世界，親身體驗「藝菊圓夢」的感動，讓花與夢同行，為生活注入美麗與希望。（台北市公園處提供）

記者王誌成∕台北報導

台北市公園處五日表示，隨著秋意漸濃，台北市年度花季盛事─「二０二五士林官邸菊展」即將於十一月二十八日至十二月十四日在士林官邸公園璀璨登場！今年以「藝菊圓夢」為主題結合跨界藝術家的創意巧思，打造出層次豐富、視覺震撼的菊藝盛宴。

士林官邸菊展為「花ＩＮ台北」系列活動的壓軸花季，呈現主題多元、風格獨特的藝術空間，不僅是市民假日賞花的好去處，也吸引國內外的遊客慕名而來，成為台北秋冬不可錯過的賞花指標。

園藝管理所補充，今年的主視覺海報暗藏展場路線巧思。從士林官邸花卉大道起步，遊客將依序穿越以童話故事為靈感的夢花園、充滿日式風情的和傘花徑、象徵蛻變的蝴蝶意象，再走入代表幸福的家園，最後搭乘熱氣球環遊世界，展開一段追尋心願的旅程。

為讓民眾更深入認識花藝，今年特別規劃「菊藝五感體驗」系列課程，展期間週末假日舉辦共十二場次。課程內容包含：「菊花香氛蠟燭」、「菊花茶品茗與香包手作」、「造型菊花體驗」、「菊科花藝創作」等主題，讓民眾不只賞花、聞香，更能親手創作、帶回一份花的記憶。