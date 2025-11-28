士林官邸菊展 13萬盆藝菊圓夢

二０二五士林官邸菊展二十八日盛大登場。（記者王誌成攝）

記者王誌成∕台北報導

二０二五士林官邸菊展二十八日盛大登場，超過十三萬盆、一百五十種的菊花與藝術交織而成的圓夢世界。今年菊展以「藝菊圓夢」為主題，運用多樣菊花品種打造繽紛夢境，並推出「菊藝五感體驗」課程，讓賞花旅程更添知性與趣味。

今年菊展以「圓夢」與「園藝技術」為核心，規劃十五大主題展區，帶領民眾展開一場夢想之旅。入口「藝菊圓夢」展區以熱氣球與雙翼機象徵啟航；「菊開祈願‧台日友好 笠間菊花節」展區結合日本神社點燈祈福，點亮每一份夢想。

工務局長黃一平表示，今年有三大創新亮點，首先是多位藝術家合作打造深含寓意的藝術裝置，在「夢想逐路探尋」展區邀請花東地景藝術家撒部‧噶照打造結合陽光、空氣及水三元素的「風起光湧」藝術裝置；展示大立菊及大菊品種的「匠心築夢」展區可見與「半隻羊立體書藝術工作室」合作設計的「蛻菊」蝴蝶裝置，帶來許多驚奇。

第二亮點則是將溫室苗圃升級為互動教室，結合「視覺」造型菊、「嗅覺」香氛蠟燭、「味覺」菊花茶飲、「觸覺」菊科花藝手作，讓賞花變成沉浸式的全方位體驗。

第三亮點則是與台北一０一跨界合作，規劃專屬場域展出「台灣好好玩二０二五台北一０一國際繪畫比賽」得獎的三十幅作品，以藝術視角欣賞花綻台北城的精采。