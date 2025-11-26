士林官邸菊展 15展區迎賓

2025士林官邸菊展將於11月28日盛大登場。（台北市公園處提供）

記者王誌成∕台北報導

「二０二五士林官邸菊展」將於十一月二十八日盛大登場，今年以「藝菊圓夢」為主題，串聯夢想、花藝與藝術，打造十五大創意展區與一系列互動活動。受近期天氣變化影響，今年花期略為延後，最佳賞花期將落在十二月上旬，民眾不妨把握花開最盛的時刻前往欣賞。

台北市公園處二十六日表示，今年的菊展是一場以「夢想啟航、築夢踏實、希望綻放」為主軸的沉浸式展演。每個展區都像一本正在翻動的夢想立體書，引領旅人一步步走入花藝與故事交織的多層次世界。

廣告 廣告

二０二五菊展也化身「全民創作舞台」，推出「攝影比賽」及「短影音募集挑戰」，讓每位參觀者都能成為夢想紀錄者，用鏡頭說出自己的花語故事。短影音募集活動只需拍攝三十秒至一分鐘，上傳至YouTube Shorts、Facebook Reels、Instagram Reels 並填寫報名表，即可角逐最大獎 FUJIFILM instax mini 99 拍立得相機套組。

攝影比賽總獎金高達五萬五千元、共有十四個獎項，邀請攝影愛好者從鏡頭出發，捕捉菊展最細緻的工藝、最驚喜的布展巧思，以及最動人的光影美景。