士林官邸菊展15大主題展區今盛大亮相 13萬盆、150種菊花打造繽紛夢境

「菊開祈願．台日友好 笠間菊花節」展區結合日本神社點燈祈福，為每一份夢想點亮光芒。(記者孫唯容攝)

〔記者孫唯容／台北報導〕第23屆士林官邸菊展今(28)日盛大登場，即日起至12月14日展出，今年以「藝菊圓夢」為主題，匯聚13萬盆、150種的菊花，精心規劃15大主題展區，運用多樣菊花品種打造繽紛夢境。今年展期間除了靜態花卉展示，更有精彩的例假日表演，也特別推出「菊藝五感體驗」課程，結合教育與互動。

北市副市長張溫德表示，入口「藝菊圓夢」展區以熱氣球與雙翼機象徵啟航；「菊開祈願．台日友好 笠間菊花節」展區結合日本神社點燈祈福，為每一份夢想點亮光芒；室內展館「領航圓夢星海漫遊」則將大菊及觀葉植物化作航海與太空冒險的奇幻景致；此外，「環遊世界」展區更帶領民眾以花藝禮服體驗世界各地風情，感受異國文化的魅力。

廣告 廣告

來自北科大附屬桃園農工的黃鈺琳、吳紘字兩位高三生，以作品「步步之道」榮獲青春花壇創意大獎首獎，並展於「藝菊圓夢」展區。黃鈺琳說，「步步之道」以龜兔賽跑的故事為核心，告訴觀賞者不要因為自己超越別人，就想停下來休息，還是繼續保持努力的心態，未來才有更卓越的表現。自己與吳紘字親手製作烏龜、兔子以及代表展翅飛翔的翅膀作品，由於參賽也跟全國技藝競戰撞期，因此設計過程相當趕忙，放置作品時也因為翅膀作品會隨風飛翔，導致固定困難，兩人一直調整才將展品完成，獲獎十分開心。

工務局長黃一平指出，今年菊展帶來三大創新亮點，首先是邀請多位藝術家合作打造深含寓意的藝術裝置，在「夢想逐路探尋」展區邀請花東地景藝術家撒部．噶照打造結合陽光、空氣及水三元素的「風起光湧」藝術裝置，搭配黃波斯菊、大波斯菊、銀葉菊與小蜜蜂菊的流動花海，象徵生命力延續不斷；展示大立菊及大菊品種的「匠心築夢」展區可以看見與「半隻羊立體書藝術工作室」合作設計的「蛻菊」蝴蝶裝置，各式大菊於翅膀綻放，代表著公園處培育大菊數十年，宛如蝴蝶蛻變般以達至臻純熟。「幸福．憩家園」則與小亨利藝術家攜手利用竹編技術，打造出家一般溫馨的裝置藝術「流光之巢」。

第二亮點則是將溫室苗圃升級為互動教室，結合「視覺」造型菊、「嗅覺」香氛蠟燭、「味覺」菊花茶飲、「觸覺」菊科花藝手作，讓賞花變成沉浸式的全方位體驗。第三亮點則是與台北101跨界合作，規劃專屬場域展出「台灣好好玩2025台北101國際繪畫比賽」得獎的30幅作品，帶民眾以藝術視角欣賞花綻台北城的精采。

第23屆士林官邸菊展今(28)日盛大登場，即日起至12月14日展出，今年以「藝菊圓夢」為主題，匯聚13萬盆、150種的菊花，精心規劃15大主題展區。(記者孫唯容攝)

北科大附屬桃園農工黃鈺琳、吳紘字兩位高三生，以作品「步步之道」榮獲青春花壇創意大獎首獎，並展於「藝菊圓夢」展區。(記者孫唯容攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

不只爆買鳳梨香蕉！台灣這3款花第一大買家全是日本

芭樂一顆80元！產地農民看到這一幕 拳頭都硬了

再冷1天！週末回暖 下週一東北季風再報到

北市明星高中學生驚傳墜樓 教育局說話了

