士林官邸菊展28日綻放 15主題城市故事自花海展開

（中央社記者陳昱婷台北20日電）北市士林官邸菊展將於28日登場，台北市公園處今天介紹，此次活動以「藝菊圓夢」為主題，找來多元背景的藝術家與宮廟跨界合作，打造結合花藝美學與城市故事的15大主題展區。

台北市工務局公園路燈工程管理處今天發布新聞稿表示，今年士林官邸菊展展期為11月28日至12月14日，不僅邀請多組藝術家創作大型地景裝置，營造沉浸式賞花體驗，還規劃15個展區，透過園藝栽培、花藝設計與不同布展手法，呈現夢想與圓夢精神。

公園處舉例，在主題園區的「夢想逐路探尋」，是來自花蓮豐濱鄉的藝術家撒部．噶照所創作，以原木與竹材描繪風的律動、光的穿透。在中式庭園的「幸福．憩家園」展區則有竹構裝置「流光之巢」，陽光自穹頂縫隙灑落，象徵夢想的起點。

此外，在「匠心築夢」展區，是士林在地藝術工作室打造的大型裝置「蛻菊」，展示不同品種的大立菊及其栽培歷程，是園藝職人多年技術的成果。士林神農宮前還有「夢想啟航」菊藝微型展區。

公園處提醒，預期屆時觀展人潮眾多，士林官邸公園周邊停車空間有限，建議民眾多加利用大眾交通運輸工具往返，捷運可搭乘至士林站後自2號出口出站，公車則有260、303、310、中山幹線、敦化幹線等多條路線可到。（編輯：黃世雅）1141120