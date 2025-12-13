士林官邸菊展45萬人朝聖 200盆花卉12/17免費認養

士林官邸菊展展期將於12月14日結束，參觀人次即將突破45萬大關。園藝管理所主任吳旻靜表示，為響應永續與綠生活理念，12月17日下午2點將在士林官邸公園駐警室對面廣場舉辦花卉盆栽認養活動，提供200盆展後花卉讓民眾免費帶回家，每人限領一盆、隨機發放，請民眾自備提袋。

士林官邸菊展展期將於12月14日結束，參觀人次即將突破45萬大關。（圖／北市工務局公園路燈工程管理處提供，下同）

以「藝菊圓夢」為主軸的本屆菊展，匯集15大主題展區，透過園藝設計、裝置藝術與景觀布置打造專屬台北的「圓夢花園」。展區每日延長開放至晚間7點，夜色降臨後的士林官邸宛如被點亮的夢想舞台。「夢想逐路探尋」展區的新裝置《風起光湧》以漸變光色點亮園區，彷彿夜海中的燈塔，周邊圓球燈營造如海洋生物般的粼粼波光。

北市工務局公園處處長藍舒凢表示，今年最大亮點之一是首次推出「菊藝五感體驗」課程，與在地業者攜手，以氣味、觸感與視覺打造多層次賞花體驗。從花藝創作、草本香氛到手作課程，每場活動都爆滿，許多民眾直呼「原來賞花可以這麼好玩、這麼療癒！」讓菊花從「可觀賞」走向「可共感」，成為生活中能被觸摸、被記住的美好。

「幸福．憩家園」展區則以暖光打造沉靜氛圍，核心作品《流光之巢》搭配竹編燈飾與公園處同仁手作竹筒燈，為夜間花展注入質樸又溫暖的魅力。今年花展也以跨界合作展現驚喜能量，公園處團隊依氣候調整栽培菊花，並延攬藝術家共同打造展區，許多作品將花藝與藝術巧妙融合，讓城市花展更具「國際視野」與「城市專屬感」。

為讓賞花更好玩，今年首次舉辦「短影音募集」活動，天天投稿都有機會拿早鳥禮。園區市集也集結香氛植栽、手作文創、美食甜點，每周末下午還有音樂與舞台演出。提醒民眾多利用大眾運輸前往，以免塞車及找停車位困擾，更多資訊可關注「士林官邸旅客」粉絲專頁。

2026「花IN台北」將以「台北茶花展」領航，接續樂活夜櫻季、三層崎花海、陽明山花季、士林官邸鬱金香展、台北杜鵑花季、臺北玫瑰展等多檔花展全年綻放。2025士林官邸菊展展期至12月14日，活動地點為士林官邸公園（北市士林區福林路60號），戶外展區開放時間為8時至19時，室內展館8時30分至17時，交通可搭乘捷運至士林站2號出口左轉，穿越中山北路步行10分鐘。

花卉植栽認養資訊。（圖／北市工務局公園路燈工程管理處提供）

