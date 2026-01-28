士林寒冬圍爐 獨老暖心

農曆年節將近，很多家庭準備圍爐共享年夜飯。為了讓弱勢獨居長者也能感受闔家團圓的溫馨與關懷，台北市士林區健康服務中心昨（廿八）日表示，中心跟士林健康促進協會、士林區公所及北市聯醫陽明院區，一月二十八日上午共同舉辦歲末寒冬送暖圍爐活動，由四十七家在地企業團體及個人共同響應愛心捐贈。

士林區健康服務中心主任林柳吟指出，截至一一四年十一月，士林區六十五歲以上人口比率已達百分之二十五‧三，高於台北整體平均百分之二十四‧一，由此顯示高齡化人口比率偏高。又隨少子化、人口老化及家庭結構改變，獨居長者人數呈現逐年增加趨勢。

依照北市社會局統計，截至一一四年十一底，列冊關懷獨居長者共有一萬零一百多人。士林健康促進協會理事長陳玉華指出，協會辦理弱勢獨居長者寒冬送暖活動至今邁入第二十六年，長期關懷低收及中低收獨居長者，也期盼拋磚引玉，吸引更多社會資源攜手投入，共同為台灣高齡老人盡一份心力。