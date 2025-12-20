士林小吃店驚傳氣爆 疑換瓦斯管漏氣 4人受傷

今（20）日晚間士林一間小吃發生氣爆意外，共4人受傷緊急送醫。示意圖，取自取自Unsplash



台北市士林區一家小吃店今（20）日傍晚驚傳氣爆事件，造成4人燒燙傷送醫，警消獲報後也出動了2輛消防車、3輛救護車及12名消防員到現場救援，不過到場時火已經被撲滅，這場氣爆造成現場4位民眾受傷。

根據現場狀況，大約在接近傍晚6點時，士林區華齡街一家小吃店發生氣爆，消防局晚間5點57分獲報到場救援，不過現場已經無火勢。不過這場氣爆也造成4人受傷，包含50歲女子，腳部燙傷面積3%，送新光醫院救治；54歲女子，全身大於30%，主要集中臉部，送新光醫院治療；74歲女子，左腳水泡3%，右腳水泡1%，意識清楚，送振興醫院治療；81歲男子右手腕2度燙傷4%，右腳後側水泡總共13%，意識清楚，送往台北榮總治療。

至於起火原因，經警方初步確認，現場疑似是更換瓦斯管漏氣導致起火，不過詳細原因仍有待釐清。

