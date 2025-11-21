士林山藥小隊集結登場 黑白山藥對決食農講堂一次看

cnews204251121a02

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

台北市士林區農會與七星農業發展基金會，聯手主辦的1年1度陽明山山藥季活動，即將登場。士林區農會表示，2025士林陽明山山藥季士林山藥小隊、開創美味新挑戰，將於11月29日至11月30日，在假日建國花市登場。活動以「看見山藥的多元風貌」為核心，規劃一系列展售市集、料理示範、食農教育互動體驗及滿額好禮贈活動，要讓民眾深入了解陽明山在地小農與優質山藥。號召大家一起食在地、買當季、挺小農，用最實際的方式支持在地農業。

士林區農會表示，士林陽明山擁有得天獨厚的天然環境，土壤富含豐富的礦物質、純淨的水質，在農業部、台北市政府及其他單位多年的輔導下，農民採用「天溝」栽培方式，生產出的「士林陽明山山藥」，肉質特別細膩，Ｑ感十足。目前山藥栽種面積約為8公頃，年產量約60公噸，產期集中在每年11月份至隔年4月份，主要品種為「寸薯」。寸薯山藥長度可達半個成人高，稱為寸薯並不是因為個頭小，而是塊莖頭部大小1寸左右而得名。

士林區農會表示，11月29日活動首日下午兩點半，開幕時會推出最大亮點，「黑白山藥對決」創意料理秀，將以當季新鮮白山藥及紫山藥為主角，陽明山山藥富含黏蛋白、膳食纖維、維生素A、B1、B2、C及鈣、鐵、磷等礦物成份，是能提升飽足感、維持腸道健康、幫助消化的優質食材，其中富含的天然黏液，更能幫助胃腸保護與提升免疫力，是秋冬最適合入菜的養身食材之一。

區農會表示，透過創意料理秀，呈現截然不同的黑白雙路線料理，讓民眾看見「當季食材」，也能玩出全新味蕾，以最貼近生活的方式，認識在地山藥的營養價值與料理可能性。現場更推出限時攤車活動與滿額贈限定好禮，讓大家在選購當季優質農產之餘，也能帶回滿滿好康。而山藥產銷班及主辦單位，更共同研發山藥系列新產品，將在建國花市與各位見面。

士林區農會表示，推動食在地、買當季，是一直以來的重要目標。陽明山山藥是士林在地最具代表性的農產之一，希望透過山藥季，讓民眾不僅能買到最新鮮的當季作物，也能了解每一份食材背後，小農的用心與土地的價值。

