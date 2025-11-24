【記者羅伯特/臺北報導】多年來，由士林區農會與財團法人七星農業發展基金會聯手主辦一年一度的陽明山山藥季活動即將登場啦！『2025士林陽明山山藥季-士林山藥小隊、開創美味新挑戰』，將於 11月29日至11月30日於假日建國花市正式登場！

圖說 : 士林山藥小隊集結登場！黑白山藥對決、食農講堂一次看

士林陽明山擁有得天獨厚的天然環境，土壤富含豐富的礦物質、純淨的水質，在農業部、臺北市政府及其他單位多年的輔導之下，農民採用「天溝」栽培方式，產出之「士林陽明山山藥」肉質特別細膩，Ｑ感十足。山藥栽種面積約為8公頃，年產量約60公噸，產期集中在每年11月份至隔年4月份，主要品種為「寸薯」。寸薯山藥長度可達半個成人高，稱為寸薯並不是因為個頭小，而是其塊莖頭部大小一寸左右而得名。

廣告 廣告

圖說 : 士林山藥小隊集結登場！黑白山藥對決、食農講堂一次看

今年活動以「看見山藥的多元風貌」為核心，規劃一系列展售市集、料理示範、食農教育互動體驗及滿額好禮贈活動，深入了解陽明山在地小農與優質山藥，號召大家一起食在地、買當季、挺小農，用最實際的方式支持在地農業。

11月29日活動首日下午兩點半將舉行開幕儀式，並推出本次最大亮點「黑白山藥對決」創意料理秀，將以當季新鮮白山藥及紫山藥為主角，陽明山山藥富含黏蛋白、膳食纖維、維生素A、B1、B2、C及鈣、鐵、磷等礦物成份，是能提升飽足感、維持腸道健康、幫助消化的優質食材，其中富含的天然黏液更能幫助胃腸保護與提升免疫力，是秋冬最適合入菜的養身食材之一。透過創意料理秀，呈現截然不同的黑白雙路線料理，讓民眾看見「當季食材」也能玩出全新味蕾，以最貼近生活的方式，認識在地山藥的營養價值與料理可能性。

圖說 : 士林山藥小隊集結登場！黑白山藥對決、食農講堂一次看

現場更推出限時攤車活動與滿額贈限定好禮，讓大家在選購當季優質農產之餘，也能帶回滿滿好康！除此之外，山藥產銷班及主辦單位更共同研發山藥系列新產品，將在建國花市與各位相見，千萬別錯過！

士林區農會郭理事長表示：「推動食在地、買當季是我們一直以來的重要目標，陽明山山藥是士林在地最具代表性的農產之一，我們希望透過山藥季，讓民眾不僅能買到最新鮮的當季作物，也能了解每一份食材背後，小農的用心與土地的價值。今年加入更多互動內容，就是希望帶大家更親近、也更看見台灣農業的美好。」

圖說 : 士林山藥小隊集結登場！黑白山藥對決、食農講堂一次看

此外，今年山藥季系列活動還推出話題十足的「跟著山藥去旅行」一日食農體驗行程，共規劃兩梯次，報名訊息一公布便吸引大量民眾參與。11/19的第一梯次已順利熱鬧完成，緊接著加開的12/3第二梯次，亦反應踴躍早已全數額滿，顯見民眾對在地農業與山藥文化的高度興趣。主辦單位也提醒，欲掌握最新活動資訊的朋友，可追蹤「士林區農會推廣部」粉絲專頁（https://www.facebook.com/profile.php?id=100064894245266），第一時間獲得活動消息不錯過。