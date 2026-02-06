士林忠誠路清晨傳墜樓 婦陳屍大葉高島屋停車場

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市士林區忠誠路二段的大葉高島屋周邊，今日上午約6時49分左右傳出婦人墜樓死亡事件。一名婦人疑自高樓下墜，摔落在大葉高島屋的停車場內，臟器受衝擊外露破裂當場死亡，轄管士林分局現調查死者身份，及事故發生原因中。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。安心專線：1925 生命線協談專線：1995。張老師專線：1980

