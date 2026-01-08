士林標線型圓環惹議 易急煞摔車

台北市士林區通河東街、大南路交叉口地面出現1個大黃色圓形，引發民眾好奇，不知道用來做什麼，北市議員陳賢蔚8日會勘後表示，該黃色圓型是「標線型圓環」，但周邊無警示標誌也未安排義交指揮，恐造成不熟悉標線的用路人緊急煞車、打滑摔倒。北市交工處回應，標線型圓環近期畫設完成，將於中間加設交通桿等設施，並在附近增設圓環標誌，目前仍在施工。

陳賢蔚昨指出，接到多起民眾反映圓環是平面設計，周圍皆沒有警示，開車或騎車行經路口不知所措急煞，甚至有人忽略標線直接穿越，圓環緊鄰建案工地，大型工程車輛進出頻繁，車道根本不夠讓大型車輛迴轉，很容易與行人、機車騎士發生衝突，也陸續有民眾抱怨「有人遵循、有人沒有，有時候攪在一起」、「說改就改感覺更危險」。

陳賢蔚表示，市府在調整公館圓環期間，安排多位義交協助疏導交通，對於地方較不受矚目的改善工程，卻未見調派義交人力支援，推動交通設施改造應從實際用路人角度出發，不但要全面檢視不同車種配套措施，硬體施作前更應同步完善周邊標誌設置。

他說，類似工程在進場施作前，應加強與地方民眾說明與溝通，讓用路人清楚理解設計理念與通行方式，不是等到完成畫線、問題浮現後才被動補救，市府對於人本交通改善往往都是硬體先行，缺乏跟用路人溝通、協調。

陳賢蔚要求市府未來在施作大型交通標誌、標線必須有完善配套，例如設置標誌、配置義交，也必須對自行車、汽車、公車、工程車、機車等不同型態車輛做測試，更重要的是加強與地方民眾說明及溝通，才可以進場施工。

交工處管制設施科長許銓倫說，通河東街、大南路口為非正交路口，加上視距不良，先前雖透過號誌管制，但發現容易造成車輛空等情況，經會勘後確認規畫採取圓環方式管制，盼提升路口車流紓解效率。

她表示，標線型圓環近期才畫設完成，未來將於中間加設交通桿等設施，並在附近增設圓環標誌，目前仍在持續施工，後續開放使用觀察實際用路人狀況及車流，再做滾動式檢討。