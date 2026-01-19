士林民宅大火「整層焰舌狂噴」！居民夜半狂逃

火勢相當猛烈！台北市士林的一處舊公寓的頂樓加蓋，今（19日）凌晨發生大火，整層樓狂燃，同棟居民嚇得趕緊逃命，據了解，起火點是佛堂，一路延燒至廚房。

火災現場。 （圖／民眾提供）

北市消防局的資訊，整起火災發生在中興街上，事發時間約在凌晨5點42分左右，獲報後共出動指揮車6輛、消防車21輛、救護車2輛、人員73人，起火點經了解在2層樓RC建築物屋頂的加蓋層內的佛堂。

火災現場。 （圖／民眾提供）

據《TVBS新聞網》的報導，起火建物的隔壁鄰居表示，半夢半醒間聽到戶外傳來類似「蹦蹦蹦」聲響，還以為有人在吵架，後來聽到鄰居大喊：「火燒廚房」才驚醒發現是火災。

廣告 廣告

整起火災所幸未釀成人員傷亡，但確切起火原因跟財損狀況，仍有待火調科進一步調查釐清。

延伸閱讀

影/桃園「5樓燒到8樓」重大火警！ 竟是街友亂燒垃圾釀禍

影/新北醉漢搭小黃霸車運將報警 狂譙踹傷警遭逮捕送辦

新北三峽貨車擦撞母女雙載機車 女騎士命危送醫不治