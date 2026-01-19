士林民宅清晨火警 鄰居機警發現叫醒住戶躲過一劫

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市士林區中興街一處公寓民宅，在今天清晨發生火警，消防員到場後射水灌救，火勢在1個小時內撲滅；消防員事後勘驗火場，發現起火點是位在該處的2樓頂層加蓋處的神壇。這起火災中沒有人員受傷，要歸功於附近的鄰居，鄰居在火災發生之初就機警叫醒附近還在睡覺的住戶，這才能夠及時逃生。

台北市消防局在今天清晨5時42分接獲報案，民眾稱士林區中興街一處民宅發生火警。消防局派出指揮車6輛、消防車21輛、救護車2輛、人員73人到場救援。

消防員到場後，發現起火點是一間2層樓公寓民宅的頂樓加蓋處，消防員射水救援，並疏散周邊住戶10人，最終在6時20分撲滅火勢。消防員勘驗火場，發現起火處設有神壇，不排除是電線走火所致，但詳細起火原因仍有待調查。

消防員說，通常凌晨或清晨時刻的火警，都會釀成慘重傷亡，因為大多數民眾都還在睡夢中；此次是因為附近鄰居機警發現火警，及時叫喚醒住戶，這才無人受傷。

消防局呼籲，5層樓以下的住宅，應該加裝「住宅用火災警報器」，可以提早提醒住戶及時逃生。

