士林站旁公寓竄火！鄰居驚喊「火燒屋」 民眾嚇醒

清晨五點多，台北士林捷運站附近公寓驚傳大火。（圖／東森新聞）





清晨五點多，台北士林捷運站附近公寓驚傳大火，根據了解，疑似是住戶家的客廳佛堂突然起火燃燒。

公寓突然竄出火舌，附近住戶清晨五點多聞到煙味驚醒，旁邊火勢越燒越猛不斷竄出，消防員獲報立刻到場，但公寓內3樓已經全面燃燒。打火弟兄射水滅火，同步進行人員清查，所幸屋內的人都已在第一時間自行逃出。起火住戶：「應該是燒香的吧佛堂那邊，忽然燒起來。」

連鞋子都沒有穿好就急忙逃命，事發在士林捷運站附近中興街上的公寓，起火點在客廳佛堂，怎麼會突然燒起來，還有待火調科進一步釐清。附近民眾：「半夢半醒的時候，就有聽到有點像人家在摔東西砰砰砰的聲音，有鄰居就很大聲的喊，火燒屋，一聽到這個就趕快，很害怕的跑下來了。」

周一一早大火，已讓附近所有人睡意全散。

