士林臭氣外洩卻沒細胞簡訊通知？北市府回應制度現況

台北市士林區臭氣處理設備18日故障外洩，議員林杏兒指出，事故發生時周邊居民未接獲任何官方訊息而造成恐慌，呼籲市府強化訊息廣播即時發布系統。（張珈瑄攝）

台北市士林區臭氣處理設備18日故障外洩，民眾誤以為瓦斯管線漏氣，憂心發生爆炸，所幸無瓦斯外洩。議員林杏兒指出，事故發生時周邊居民未接獲任何官方訊息而造成恐慌，呼籲市府強化訊息廣播即時發布系統，未來停水、停電或瓦斯異常應一併通知。北市資訊局回應，水電瓦斯資訊現已透過即時發布系統如LINE官方帳號通知，將持續協助各局處依事件性質，選擇適當推送方式及範圍。

有民眾18日反映在士林區部分地段聞到瓦斯，影響範圍擴及福德里美德街、後港里承德路、福林里中山北路等處，北市產發局說明，經確認該異味為陽明山瓦斯公司社子基地臭氣機器故障有外洩情形，實際瓦斯沒有任何洩漏。

林杏兒指出，事發過程中，事故現場都未能接收到任何官方的正確訊息，台北市目前的災防告警細胞廣播訊息系統，主要提供颱風、豪雨、土石流、地震等緊急防災訊息，提醒民眾做好防災準備，或是採取緊急撤離避難動作；不過針對其他水電、瓦斯、環保汙染、交通狀況等，雖無即時危害性，但也應納入發送考量，讓周邊民眾在第一時間了解事件狀況，有更充分的時間做必要處置，維護自身生命財產的安全。

資訊局指出，1219事件後，為提升城市公共安全應變能力，市長蔣萬安於去年12月24日宣示，擴大細胞簡訊適用範圍，除既有的地震、火災等天然災害外，將「重大治安事件」，如隨機襲擊、挾持人犯、劫持交通工具、重大縱火、丟擲或施放危險物品等情境納入，消防局已函送國家災害防救科技中心備查。

資訊局表示，現行有關水電、瓦斯供應情況，均有透過訊息廣播即時發布系統通知市民，如LINE官方帳號訂閱通知，資訊局會持續協助各局處，根據不同事件的緊急程度與性質，協助各單位選擇最適當的推送方式，另也提供技術配合，如發送的行政區、里界範圍評估等，確保各種訊息推送的使用情境最佳化，至於發送事件內容仍需由各局處討論決定。

