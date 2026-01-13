士林街頭孕婦急產！員警到場叩119「遠端指導」 母子均安

台北市士林街頭一名孕婦在路邊產子，員警透過救護人員遠端指導爭取黃金救援時間。 圖：警方提供

[Newtalk新聞] 台北市士林區文林路出現「路邊接生」的緊急畫面，一名孕婦突然劇痛難耐，隨即在大馬路旁產下一名嬰兒，抱著臍帶尚未剪斷的寶寶癱坐在路旁，民眾見狀立刻報警，派出所警員透過119「遠端指導」，成功等到救護人員抵達，最終母子均安。

文林派出所警員林志一、黃亭瑄接獲民眾報案，稱一名孕婦在士林區文林路一帶突發分娩。2人立即趕赴現場，只見孕婦癱坐路旁，懷中抱著剛出生、臍帶尚未剪斷的嬰兒，由於氣溫極低，新生兒全身濕冷且哭聲微弱，情況相當危急。

到場2名員警迅速撥打119，並開啟擴音功能，在救護人員的遠端專業指導下，依序替新生兒確保口鼻暢通、維持保暖，同時安撫產婦情緒，爭取黃金救援時間。

隨後救護人員抵達現場，先在路邊完成剪臍帶等必要處置，並聽到嬰兒清脆的啼哭聲響起，隨後2名員警配合交管，護送救護車一路直奔新光醫院，讓母子順利接受進一步醫療照護。

士林分局呼籲，警察工作不僅在於治安維護，更是守護市民生命的守門員。此次員警從「護送交通」到「協助接生」，完美詮釋了以民為本的精神。警方也呼籲，若民眾遭遇緊急狀況請保持冷靜撥打110，警方將攜手醫護體系，在第一線提供最即時、最有溫度的援助。

