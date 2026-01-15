士林親子館12週年新春活動！亮點一次看

▲臺北市士林親子館迎接嶄新的新春佳節，同時慶祝成立滿12週年，將於2月6號特別規劃「週年慶迎新春」主題活動。（圖／靖娟文教基金會）

[NOWnews今日新聞] 臺北市士林親子館迎接嶄新的新春佳節，同時慶祝成立滿12週年，將於2月6號特別規劃「週年慶迎新春」主題活動，邀請親子家庭一同回到熟悉的親子館，在充滿年節氛圍的遊戲與互動中，留下溫馨又歡樂的美好回憶。

北市士林親子館「週年慶迎新春」活動主要以「動靜皆宜、館內館外串聯」為設計主軸，規劃5個充滿新春氣息的闖關關卡，從親子館內延伸至館外空間，讓孩子透過遊戲挑戰、身體律動與親子合作，在玩樂中感受過年的喜悅，也讓家長陪伴孩子共度難忘的親子時光。除了闖關活動外，活動當天於多功能教室同步推出「春聯DIY」活動，邀請親子攜手創作專屬的新年春聯，透過動手做的過程，為新的一年注入滿滿祝福與年味。

▲士林親子館為全國第一座以安全互動為主題的親子館，現場有交通安全區，在空間中設計不同安全主題與遊戲情境。（圖／靖娟文教基金會）

士林親子館新春限定驚喜！魔術氣球表演陪伴孩子歡樂過年

新春活動2月6日當天下午場次特別安排「魔術氣球表演」，將於14:45至15:15登場。繽紛有趣的氣球變化與互動演出，讓孩子在驚喜與笑聲中度過愉快的午後時光，為週年慶活動增添更多歡樂亮點。

開放國小手足回歸參與！延續親子館成長陪伴

士林親子館長期陪伴許多家庭走過孩子的成長歷程，本次活動特別於下午場次，開放已「從親子館畢業」的國小學童，以手足身分一同回歸參與，讓兄弟姊妹能在同一個空間中一起闖關、一起玩樂，延續親子館陪伴家庭成長的溫暖情感。

▲士林親子館12週年活動2/6登場！當天有魔術氣球秀+闖關活動，亮點一次看。（圖／士林親子館）

士林親子館12週年活動資訊懶人包



活動時間：2月6日

活動地點：臺北市士林親子館

地址：臺北市士林區基河路130號

開館時間：

上午場 09:30－12:00

下午場 14:00－17:00

闖關活動時間：

上午 09:30－11:50

下午 14:00－16:50

（閉館前30分鐘停止入館及闖關卡發放，闖關完成禮品須於閉館前完成兌換）

報名方式：活動採線上報名制，歡迎有興趣的親子家庭自1月15日中午12點30分起，至「台北育兒網」完成報名，即可依報名時段入館參與活動。

資料來源：靖娟文教基金會



