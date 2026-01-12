士林道路出現「大」圓環 網酸：三寶會不會直接輾過

臉書粉專「零號出口 Exit No.0」發文分享，士林不只有大香腸，還出現「大」圓環，引發網友熱烈討論。台北市士林區大南路、通河東街口近日設置醒目的黃色標線型圓環，中間寫了一個「大」字，成為話題焦點。

台北市交通局長謝銘鴻在臉書發文解釋，這個「大」字看起來像地標，同仁很有創意巧思，這個「大」像極了路口的四個方向。他表示，黃底大字外的環圈主要是給大車轉彎軌跡內輪差使用，標線畫完後發現大南路真的很寬，還可以分配人行道及停車格。有人留言詢問是否為「大」南路的「大」，謝銘鴻也回覆YES。

黃底大字外的環圈引起網友討論。 （圖／翻攝自台北市交通局長謝銘鴻臉書）

台北市交通管制工程處管制設施科長許銓倫說明，士林區大南路與通河街口現況為四岔路之號誌管制，交工處為降低路口人車流動線交織與路口行車速度，前經邀集相關單位討論後，配合路面更新工程調整為環型交叉路口。

交工處指出，此項交通動線已於114年12月下旬配合路面更新工程陸續調整，115年1月7日繪設路口圓環進出動線相關標線，將設置阻隔與引導設施，並持續蒐集地方反饋檢討改善。交工處提醒，用路人進入圓環前須禮讓環內車輛先行後方能駛入，並沿圓環中心車行方向駛出圓環。

對於這個「大」字圓環，網友紛紛留言表達看法，「這種圓環的設計就很像歐美的圓環，希望台灣人可以懂環外讓環內的路權概念，不然這是個好東西」、「以前紅綠燈至少要等40秒以上現在經過大家放慢速度照著規矩走，10秒內就可以離開這個路口了好的設計被一群腦袋僵化的老人批評成這樣，難怪台灣交通這麼爛」；其中也有網友直言「不知道三寶會不會直接輾過那個大字」、「重點是我們台灣人懂圓環的規則嗎」。

