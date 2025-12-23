士林阿忠冰店出包！綿綿冰「腸桿菌超標4倍」 挨罰3萬元

記者蔣季容／台北報導

台北市衛生局針對北市夜市食品抽驗，今（23）日公布不合格名單，其中士林夜市「阿忠冰店」的「花豆花生綿綿冰」被檢出腸桿菌科超標，依規定裁處3萬元罰鍰。

北市衛生局食品藥物管理科長林冠蓁表示，針對北市夜市供應之即食食品進行全面抽驗，今年10月共計抽驗50件（包括冰品7件、冰塊8、飲料12件、即食食品23件），檢驗結果1件不合格，不合格率2%。

此次檢驗結果不合格的是位於士林區基河路101號地下1樓的「阿忠冰店」，產品「花豆花生綿綿冰（不含配料）」被檢出腸桿菌科40 CFU/mL （標準：<10 CFU/mL），衛生局依食品安全衛生管理法第17條暨第48條第8款裁處3萬元罰鍰。

腸桿菌科普遍存在於水、土壤或動物腸道，常作為食品檢測指標之一。如果超過衛生標準菌數，往往代表器具、製程或食材衛生或製作完成後的儲存有疏失，造成微生物孳生。

林冠蓁提醒，業者應重視製作過程、環境衛生及自主管理情形，包括產品品質衛生、人員衛生等，從業人員應重視個人衛生做好定期體檢，注重手部清潔消毒，若有傷口則需妥適包紮處理，並戴上不透水手套。注意冰箱儲存溫度管控，食材適量準備，未使用者適時冰存；定期更換製冰機或飲水機濾心等衛生自主管理工作，以確保消費者權益。

