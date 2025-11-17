士林餐廳鐵皮加蓋竄火舌！裝潢、廚具被燒毀 警消1小時內撲滅無傷亡

德行西路火警無人受傷。（圖／民眾提供）

北市消防局今（17）日清晨獲報，士林區德行西路76號一處餐廳發生火警。現場為2層樓磚造建築，1樓旁的鐵皮加蓋處突然竄出火舌，濃煙密布。消防局獲報後，立即派出11輛消防車、1輛救護車及33名消防人員趕赴現場，不到1小時撲滅火勢，無人受傷。

據了解，火勢燒毀了餐廳裝潢及廚房鍋具，燃燒面積約10平方公尺。所幸，這場清晨惡火並未造成任何人員傷亡，火勢於6時13分完全撲滅。詳細的起火原因及財物損失，正由火調人員進一步調查釐清中。

