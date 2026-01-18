士林驚傳「瓦斯外洩」？台北產發局急澄清：臭氣機器故障

北市府產發局指出，有關今（18）日下午士林區部分地段有民眾反映聞到瓦斯味一事，經通報後，已立即請陽明山瓦斯公司派員至現場全面檢查。

台北市士林區驚傳瓦斯外洩。（資料圖／北市消防局提供）

北市府產發局表示，人員接獲通報後，立即前往現場查看，經確認，該異味為陽瓦社子基地臭氣機器故障有外洩情形，實際瓦斯沒有任何洩漏，請民眾安心。

（影響範圍：福德里美德街、後港里承德路4段277巷77號、福林里中山北路5段505巷32號、福佳里貴富街、美崙街8巷、福中里通河東街130巷22號、義信里大東路43號、社新里路社子街63巷14號、社子街115巷20弄、百齡里通河東街一段及前港街112～118號。）

