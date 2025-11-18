士林、寧夏都輸了！外國人必訪夜市排名出爐 第一名是它

生活中心／張尚辰報導

饒河街夜市以35.6%的造訪率，成為最受國際旅客歡迎的夜市冠軍。（圖／資料照）

台灣夜市有許多平價小吃，還有休閒娛樂項目，是不少外國旅客來台必備的行程之一。近日，一名網友表示，在印象中，士林夜市是最知名的台灣夜市，不過最近爭議頻傳，人潮也減少許多，這也讓他好奇如今台北最具代表性的夜市是哪個？根據觀光署公布的《2024年來台旅客消費及動向調查》資料可以看到，「饒河街夜市」以35.6%的造訪率，成為最受國際旅客歡迎的夜市冠軍。

該網友於PTT發文，指出在小時候，士林夜市是台北最具代表性的夜市，不過近年來爆出許多爭議，導致人氣下滑不少，這也讓他十分好奇，如今台北最具代表性的夜市是哪一個？

貼文發出後，許多網友點名饒河街夜市、寧夏夜市、南機場夜市，不僅價格親民，販賣商品也非常多樣化，深受許多國際旅客以及當地民眾的青睞。

觀光署9月份也公布了一份《2024年來台旅客消費及動向調查》，從資料中可以看到，饒河街夜市以35.6%的造訪率位居第一名，士林夜市31.09%第二名，寧夏夜市21.19%第三名，台中逢甲夜市11.21%第四名，第五名則是高雄六合夜市8.34%。

六到十名的夜市還有基隆廟口夜市5.36%、迪化街夜市3.55%、高雄瑞豐夜市3.23%、台中一中街夜市2.76%以及位於宜蘭的羅東夜市2.6%。

