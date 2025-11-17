士林、逢甲都輸了！外國人必訪夜市大洗牌「它」勇奪冠

饒河街夜市以35.63%奪下「2024年最多外國旅客造訪的夜市」第一名。（示意圖／東森新聞）





台灣夜市的小吃種類多元、價格親民，再加上特有的人情味，使夜市文化成為台灣在國際觀光市場中極具代表性的亮點。根據交通部觀光署調查，夜市不僅是國際旅客來台必訪的景點之一，2024年全台最受外國旅客青睞的夜市更由台北市松山區的饒河街夜市奪下冠軍。

夜市在不少旅客心中，被列為是「必去」行程，根據2024年來台旅客消費及動向調查統計的「受訪旅客主要遊覽景點」排名，夜市佔有83.84%，高居第一。根據受訪旅客遊覽夜市排名，饒河街夜市以35.63%奪下「2024年最多外國旅客造訪的夜市」第一名，緊接其後的則是士林夜市與寧夏夜市，分別佔有31.09%與21.09%。事實上，這也是饒河街夜市第一次超車士林夜市，僅僅過了一年，最多國外遊客造訪的夜市直接大洗牌。

2024年最多外國旅客造訪的夜市（相對百分比）

1.饒河街夜市 35.6%

2.士林夜市 31.09%

3.寧夏夜市 21.19%

4.台中逢甲夜市 11.21%

5.高雄六合夜市 8.34%

6.基隆廟口夜市 5.36%

7.大稻埕夜市（迪化街） 3.55%

8.高雄瑞豐夜市 3.23%

9.台中一中街夜市 2.76%

10.宜蘭羅東夜市 2.60%

饒河夜市不僅深受外國遊客喜愛，連本地人也讚不絕口。翻看饒河夜市的Google地圖，可以看見該處已累積7萬7千多則評論，也獲得4.3顆星的好評。有網友在評論區下方表示「饒河夜市主要就直直一條分左右兩邊，假日人多時，有熱鬧感但逛起來很擁擠，攤位樣式多，好吃好逛也好熱」，也有網友提到，靠近饒河街的錫口碼頭彩虹橋有水舞表演，也是一大特色，表示「每週六、日都能欣賞到美美的燈光水舞，很是美妙，每次都花時間搭公車捷運到慈祐宮的附近，看得流連忘返」。

