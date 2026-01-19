士林2層樓頂加民宅清晨驚傳火警！火舌竄出 幸無人受傷

台北市士林區於今（19）日清晨在一處二層樓頂加民宅發生一起恐怖火災。（圖／翻攝自臉書@臺北市政府消防局）





台北市士林區於今（19）日清晨5時42分在一處2層樓頂加民宅發生一起恐怖火災。現場有大量火舌竄出，濃煙四竄，且有延燒風險，消防人員獲報抵達現場後，指揮官立即指示部署水線，積極進行人命搜救及滅火作業，並於周界架設水線防護，防止火勢持續擴大。

台北市政府消防局指出，事發當下已派遣指揮車6輛、消防車21輛、救護車2輛、人員73人到場處理。此次火災是在頂加起火，且燒損家具雜物，燃燒面積約20平方公尺，火勢於6時20分成功撲滅，所幸10名現場人員已安全疏散，未造成人員傷亡。至於詳細的起火原因，仍由火調科持續調查釐清。

台北市政府消防局指出，火勢於33分鐘內成功撲滅。（圖／翻攝自臉書@臺北市政府消防局）

台北市政府消防局提醒，五層樓以下住宅應加裝「住宅用火災警報器」，在火災發生時可及早提醒住戶進行避難逃生。此外，選擇房屋構造及內部裝潢材料時，應優先使用不燃或耐燃材料，以確保生命及財產安全。

