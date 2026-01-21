士檢偵辦證券內線交易案 搜索14處約談10被告

（中央社記者謝君臨台北21日電）士林地檢署偵辦吳姓被告等人涉犯證券交易法一案，今天指揮調查局北部地區機動工作站搜索吳姓被告住居所等14處，並約談10名被告到案，全案朝內線交易等罪嫌方向偵辦。

檢調調查，吳姓被告涉犯證交法內線交易罪嫌，「實際知悉發行股票公司有重大影響其股票價格之消息時，在該消息明確後，未公開前或公開後18小時內，不得對該公司之上市或在證券商營業處所買賣之股票或其他具有股權性質之有價證券，自行或以他人名義買入或賣出。」

若涉犯證交法內線交易罪，可處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新台幣1000萬元以上2億元以下罰金。（編輯：李錫璋）1150121